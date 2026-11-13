La rapera dominicana J Noa obtuvo su primer Latin Grammy al ganar en la categoría Mejor Canción de Rap/Hip Hop por "Antisistema", tema que comparte con el productor y compositor hondureño Trooko. El reconocimiento fue anunciado este jueves durante la ceremonia Premiere de la 27.ª edición de los premios, celebrada en Las Vegas, Estados Unidos.

El galardón marca un nuevo capítulo en la carrera de la intérprete, cuyo nombre real es Nohelys Jiménez, y representa un reconocimiento internacional a su trabajo como rapera y compositora.

De Haina a los escenarios internacionales

Oriunda de Haina, provincia San Cristóbal, J Noa comenzó a interesarse por el rap desde niña. A los ocho años escribió sus primeros versos, mientras desarrollaba una propuesta musical caracterizada por la rapidez de sus interpretaciones, las rimas directas y las letras que abordan problemáticas sociales y experiencias de su entorno, según ha narrado en diversas entrevistas.

Su proyección internacional tomó fuerza con su participación en el reconocido formato Tiny Desk Concerts, de la radio pública estadounidense NPR, una presentación que contribuyó a dar a conocer su talento fuera de República Dominicana.

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En 2024 lanzó su primer álbum, "Mátense por la corona", y también participó en plataformas musicales como COLORS, además de presentarse en festivales internacionales como South by Southwest (SXSW), en Texas, y Latin Alternative Music Conference, en Nueva York.

La victoria con "Antisistema" llega después de varias nominaciones a los Latin Grammy y consolida el camino de una artista que ha apostado por mantener su identidad dentro del hip hop. Con este primer gramófono, J Noa suma su nombre a los dominicanos reconocidos por la Academia Latina de la Grabación y proyecta el talento femenino del rap dominicano en la escena internacional.

Con este triunfo, J Noa hace historia al convertirse en la primera mujer dominicana en ganar la categoría Mejor Canción de Rap/Hip Hop y la segunda mujer en obtener este galardón desde la creación del premio. La primera fue la argentina-española Nathy Peluso, quien se llevó el premio en 2024. De esta manera, la artista de Haina marca un precedente para las mujeres dominicanas dentro de la música urbana y el hip hop latinoamericano.