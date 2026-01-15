En la Sala Augusta de la Suprema Corte de Justicia se realiza la audiencia solemne con motivo del décimo cuarto aniversario del Tribunal Superior Electoral (TSE), acto que busca resaltar la importancia de la justicia electoral en la consolidación de la democracia dominicana.

Durante la ceremonia, el presidente del TSE, Ygnacio Pascual Camacho Hidalgo, expresó: “Recibo con humildad y honor el voto de confianza depositado para seguir presidiendo esta Alta Corte”. Agradezco a las personas e instituciones que postularon para que así ocurriera. Este encargo no solo implica la continuidad de una gestión, sino la reafirmación de nuestro compromiso inquebrantable con la Constitución y la legalidad de nuestras actuaciones para preservar la democracia dominicana”.

Claro mensaje a los partidos políticos y su financiamiento

Pascual Camacho Hidalgo recordó que el Tribunal interpretó la expresión legal de "última elección", contenida en el Art. 61 de la Ley 33-18 y la concibió como "ciclo electoral".

“A partir de esta decisión, se tomarán en consideración los votos válidos emitidos de todas las elecciones generales ordinarias celebradas en el año electoral. Este criterio permite medir con mayor precisión la fuerza electoral de una organización para el acceso al financiamiento público y el orden de la boleta, toda vez que se computarán los votos válidos obtenidos en todos los niveles de elección”.

Indicó que, acorde con la decisión de ese tribunal, los partidos políticos no pueden adelantar las etapas electorales, ni posicionar a un aspirante a precandidatura de manera anticipada.

Un sistema que ha madurado



El magistrado asegura que la manera en que la justicia electoral opera hoy en el país es fruto de la interacción entre partidos políticos, sociedad civil y Congreso Nacional, lo que ha permitido un sistema que, según sus palabras, “con confianza, nos atrevemos a afirmar que ha madurado”.

De igual modo, señaló que un fallo de trascendencia ha sido la sentencia TSE/0010/2025, la cual redefinió las reglas para la categorización de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos, así como el financiamiento público y el orden de la boleta electoral.

Por igual, el presidente del TSE afirmó que el objetivo del financiamiento estatal es compensar las desigualdades entre las organizaciones partidarias en su capacidad de captar recursos privados, además de contribuir a que estas cumplan con sus funciones constitucionales y puedan mantenerse en el tiempo con estructuras sólidas, proyectándose para competir con posibilidades reales de alcanzar escaños. Según él, este mecanismo favorece un sistema plural con diversidad de propuestas e ideas.

Inicio solemne

La audiencia conmemorativa se realiza en la Sala Augusta de la Suprema Corte de Justicia .

Balance institucional

En el 2025 se procesaron en total de 6,739 expedientes, de los cuales 6,610 corresponden a rectificación de actas y 481 de cambio de nombre y fueron emitidas 6,739 sentencias; se realizaron 2325 procesos de inspectorías para fallar estos casos. En materia contenciosa electoral se recibieron 54 expedientes generando 49 decisiones.

