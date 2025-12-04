El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), presidido por el presidente Luis Abinader, juramentó este jueves a los jueces titulares y suplentes escogidos para integrar el Tribunal Superior Electoral, en un acto donde se reafirmó el compromiso institucional con el fortalecimiento de la justicia electoral y la transparencia democrática.

Los jueces titulares juramentados fueron: Ygnacio Pascual Camacho Hidalgo, quien continuará como presidente del mismo, Pedro Pablo Yermenos Forastieri, Fernando Fernández Cruz, Rafaelina Peralta Arias y Lenis Rosángela García.

Asimismo, durante el acto realizado en el Salón de Embajadores del Palacio Nacional, también fueron juramentados los jueces suplentes: Lourdes Teresa Salazar, Juan Cuevas, Juan Manuel Martín Garrido, Freddy Ángel Castro y Víctor Rafael Menieur.

Fueron elegidos por el Consejo Nacional de la Magistratura tras agotar la etapa de evaluación de los 41 postulantes preseleccionados para integrar el Tribunal Superior Electoral, en virtud de las funciones que le confieren los artículos 179 y 215 de la Constitución y el artículo 3 de la Ley número 138-11, que rige el Consejo.

El CNM está compuesto por el presidente Abinader, quien lo preside, los presidentes de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina; del Tribunal Constitucional, Napoleón Estévez; del Senado, Ricardo de los Santos, y de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco; la magistrada Nancy Salcedo; el senador Omar Fernández y el diputado Tobías Crespo.

