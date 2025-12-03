La Red de Observadores por la Institucionalidad (ROI) valoró este miércoles la decisión del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) de ratificar a tres jueces en el Tribunal Superior Electoral (TSE) y la decisión unánime de mantener en funciones a su actual presidente.

La organización sostuvo que la continuidad institucional del TSE es un elemento positivo para la estabilidad del sistema electoral, más aún en un órgano cuyas decisiones impactan directamente en la democracia, los partidos políticos y la resolución de controversias electorales.

Sin embargo, ROI llamó la atención sobre varios aspectos del proceso que generan preocupación pública legítima. Durante días circularon rumores que se convirtieron en noticia, de que los tres hombres que integran actualmente el TSE, estos son su presidente, Ygnacio Pascual Camacho Hidalgo, y los jueces Pedro P. Yermenos Forastieri y Fernando Fernández Cruz, serían reelectos, mientras que las dos únicas mujeres que lo integran, las juezas Hermenegilda del Rosario Fondeur Ramírez y Rosa Pérez de García, serían las únicas sustituidas, a pesar de estas contar con un historial de desempeño valorado positivamente.

"El resultado final -donde ambas fueron efectivamente reemplazadas, por las mismas personas que avisaba la noticia del pasado 28 de noviembre-, refuerza interrogantes que el CNM debe responder con absoluta transparencia ¿Cómo los medios de comunicación y la comunidad jurídica conoce del proceso de decisión del CNM antes de ser público? los procesos deliberativos ¿contienen posibles sesgos de género, donde las mujeres son los puestos de cambios por las negociaciones políticas?", expuso organización a través de un comunicado enviado a los medios.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

En ese sentido, ROI exhortó al Consejo Nacional de la Magistratura a publicar a la mayor brevedad posible el acta completa de deliberaciones, incluyendo las motivaciones que sustentan tanto las ratificaciones como las sustituciones. "El país requiere conocer los criterios utilizados, especialmente cuando las decisiones afectan a dos juezas cuya labor ha sido reconocida por sectores jurídicos y por la ciudadanía".

Asimismo, observó como "un hecho sin precedentes en la historia del CNM" que no se anunciara la designación de los cinco jueces o juezas pendientes de la Suprema Corte de Justicia, ni la fecha en que el CNM volverá a reunirse para tomar esta decisión. Esto genera incertidumbre y abre espacio a especulaciones innecesarias.

"Como acostumbra a hacerlo, tan pronto se realice el anuncio de los jueces y juezas que conformarán la SCJ, la Red hará público su informe final sobre este proceso, que incluirá el perfil de cada una de las personas designadas en esas altas cortes, sostuvo.

ROI recordó que la transparencia, la previsibilidad institucional y la motivación adecuada de las decisiones son pilares esenciales del Estado de derecho y manifestó que la ciudadanía tiene derecho a conocer no solo los resultados, sino también los fundamentos que los respaldan.

La Red reiteró su compromiso de monitorear este proceso y de mantener un escrutinio público responsable, orientado a fortalecer la confianza en las instituciones y a promover designaciones basadas en mérito, independencia y equidad de género, como corresponde en una democracia constitucional.

ROI está compuesto por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), Participación Ciudadana (PC), la Fundación Friedrich Ebert (FES), Foro Ciudadano y el Centro de Investigación para la Acción Femenina (CIPAF).

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más