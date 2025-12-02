El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) ratificó esta noche a Ygnacio Camacho como presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE) y a los jueces Pedro Yermenos Forastieri y Fernando Fernández Cruz. Asimismo eligió a otros dos titulares: Rafaelina Peralta Arias y Lenis García Guzmán. Todos para un período de cuatro años.

“Es importante resaltar a la ciudadanía, a toda la comunidad jurídica, que el Consejo Nacional de la Magistratura designó dos mujeres, y con eso manda un mensaje de que está dándole cumplimiento al artículo 39.5 de la Constitución y toma en cuenta lo que es la paridad”, destacó la magistrada Nancy Salcedo, jueza de la Suprema Corte de Justicia y secretaria del CNM.

La reunión del órgano, que tenía inicialmente previsto conocer también las vacantes de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), modificó su agenda para concentrarse exclusivamente en la selección de los jueces titulares del TSE, más sus respectivos suplentes.

La magistrada Salcedo anunció la selección final tras la evaluación de 41 postulantes preseleccionados, en virtud de las funciones que les confieren los artículos 179 y 215 de la Constitución y 3 la Ley 138-11, orgánica del CNM.

Los jueces titulares y suplentes designados son:

· Ygnacio Pascual Camacho Hidalgo – Suplente: Lourdes Teresa Salazar

· Pedro Pablo Yermenos Forastieri – Suplente: Juan Cuevas

· Fernando Fernández Cruz – Suplente: Juan Manuel Martín Garrido

· Rafaelina Peralta Arias – Suplente: Freddy Ángel Castro

· Lenis García Guzmán – Suplente: Víctor Rafael Menieur

El consultor jurídico del Ejecutivo, Antoliano Peralta, informó que en los próximos días el CNM anunciará la fecha en que continuará sesionando para escoger a los jueces de la SCJ y que los ahora escogidos fueron convocados formalmente para su juramentación el jueves 4 de diciembre en el Palacio Nacional.

