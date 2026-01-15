El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) anunció la prohibición inmediata de la comercialización de pistolas y escopetas de juguete que utilizan balines de hidrogel, al considerar que representan un alto riesgo para la seguridad ciudadana y la salud de la población, en particular de niños, niñas y adolescentes.

La medida fue informada por el director ejecutivo de la entidad, Eddy Alcántara, quien explicó que, como parte de la disposición, se activó un operativo nacional de inspección, vigilancia y retiro de estos artículos en jugueterías y demás establecimientos comerciales del país.

“Queda prohibida de manera inmediata y estricta la venta de estas armas de juguete en todo el territorio nacional, debido al riesgo de que provoquen lesiones oculares graves, como desprendimiento de retina, inflamación y pérdida total o parcial de la visión”, advirtió el funcionario.

Alcántara precisó que la decisión responde a múltiples alertas de especialistas de la salud, quienes han advertido que los balines de hidrogel pueden causar desde traumatismos contusos hasta lesiones irreversibles, incluyendo la ruptura del globo ocular, aun cuando se utilicen a corta distancia.

El titular de Pro Consumidor recordó que estos artefactos ya han sido prohibidos en países como Estados Unidos, Argentina y Brasil, entre otros, debido a los peligros que representan para la integridad física y la seguridad ciudadana.

Indicó, además, que en los últimos días diversos medios de comunicación han reflejado la creciente preocupación de la ciudadanía por el uso indiscriminado de este tipo de juguetes, que se han popularizado entre menores y jóvenes, pero han derivado en situaciones de riesgo, simulaciones de violencia y alteraciones del orden público, especialmente cuando se utilizan de forma irresponsable en espacios abiertos.

Aunque se comercializan como artículos recreativos, estos dispositivos pueden provocar lesiones severas, sobre todo en zonas altamente sensibles como el rostro y los ojos, reiteró Alcántara.

El funcionario hizo un llamado especial a padres, madres y tutores para que se informen adecuadamente antes de adquirir juguetes para menores, y exhortó a fortalecer la prevención, la educación y el consumo responsable, conforme a lo establecido en la Ley 358-05, que rige la protección de los derechos del consumidor en la República Dominicana.

Como antecedente, recordó que durante el reciente feriado del Día de los Reyes Magos, autoridades policiales realizaron operativos preventivos en la provincia La Vega, tras reportes de enfrentamientos entre grupos de jóvenes que simulaban acciones de “guerrilla” en espacios públicos utilizando pistolas de hidrogel, lo que derivó en incautaciones y detenciones para restablecer el orden.

Asimismo, residentes de sectores como Cancino Adentro, en la provincia Santo Domingo, han expresado su temor y preocupación por la práctica reiterada de estos juegos en la vía pública, donde participantes encapuchados y desplazándose en motocicletas o vehículos simulan persecuciones y enfrentamientos, generando zozobra en las familias y un alto riesgo para transeúntes y residentes debido a posibles impactos accidentales de los proyectiles.

