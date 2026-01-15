Con el objetivo de fortalecer la participación de la ciudadanía y de los distintos actores del sector, el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) extendió hasta el 4 de marzo el plazo para la recepción de comentarios sobre la propuesta de reforma a la Ley General de Telecomunicaciones núm. 153-98.

La institución informó que esta prórroga permitirá a profesionales, empresas, académicos, organizaciones sociales y usuarios en general evaluar con mayor detenimiento los lineamientos preliminares del proyecto, que servirá de base para la actualización del marco normativo que regula las telecomunicaciones en la República Dominicana.

Indotel explicó que el documento puesto en consulta recoge los criterios fundamentales que orientarían una reforma integral de la ley vigente, y que las observaciones, sugerencias y aportes de la sociedad serán considerados en la construcción de una propuesta alineada con las nuevas realidades del mercado digital.

El proceso de consulta, abierto desde el 23 de diciembre de 2025 y vigente hasta el 4 de marzo de 2026, permite a los interesados remitir sus opiniones al correo consultapublica@indotel.gob.do, habilitado exclusivamente para este fin.

El cuadro de lineamientos puede ser consultado a través de los canales oficiales del órgano regulador o mediante el enlace: https://indotel.gob.do/cuadro-sinoptico-lineamientos-reforma-ley-telecomunicaciones/

Según Indotel, este proceso de consulta pública constituye un paso clave antes de presentar una propuesta formal de reforma, con miras a garantizar un sistema regulatorio más eficiente, promover la innovación, proteger los derechos de los usuarios y reforzar la institucionalidad del sector de las telecomunicaciones.

