La tormenta tropical Melissa, No. 13 de esta Temporada Ciclónica 2025, fue localizada aproximadamente a unos 485 kilómetros al suroeste de Puerto Príncipe (Haití) y unos 345 al sureste de Kingston, (Jamaica). Se mueve lentamente hacia el oeste/noroeste a unos 6 km/h y se prevé que empiece a moverse hacia el noroeste y nor/noroeste. Posee vientos máximos sostenidos de unos 85 km/h con ráfagas superiores y se pronostica un fortalecimiento gradual en los siguientes días.

Sigue en vivo: trayectoria de tormenta tropical Melissa

La Tormenta Tropical Melissa avanza sobre el Caribe, generando gran preocupación en República Dominicana, Haití y Jamaica por el riesgo de lluvias intensas, inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra previstos para este fin de semana. El último informe del Centro Nacional de Huracanes resalta estos peligros y recomienda continuar atentos a los avisos oficiales.

Debido a las lluvias caídas y las pronosticadas, se mantienen las provincias bajo los niveles de alerta y aviso meteorológico ante el riesgo de inundaciones urbanas, rurales, desbordamientos de ríos, arroyos y cañadas, así como deslizamientos de tierra, principalmente en sectores vulnerables, tal y como se muestra en la siguiente tabla:

NIVELES DE AVISOS Y ALERTAS METEOROLÓGICAS ALERTAS AVISOS DESCONTINUADAS Duarte La Vega El Seibo Sánchez Ramírez Santiago San Pedro de Macorís La Romana San José de Ocoa Independencia Santo Domingo y Distrito Nacional Peravia Samaná Baoruco Pedernales Azua San Juan Barahona Monte Plata Elías Piña La Altagracia Hato Mayor María Trinidad Sánchez San Cristóbal Monseñor Nouel TOTAL: 7 TOTAL: 17 TOTAL: 0

El COE mantiene provincias en alerta roja

Condiciones marítimas: en la costa atlántica y la caribeña, recomendamos a los operadores de las frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones permanecer en puerto, debido a viento y olas anormales, así como, por fuertes aguaceros y tormentas eléctricas. Además, se recomienda a los bañistas y usuarios consultar a las autoridades locales antes de hacer usos de las playas, por posibles rompientes y corrientes de resaca.

Se pronostica que el amplio campo nuboso asociado a la tormenta tropical Melissa siga generando precipitaciones fuertes a torrenciales ocasionalmente en los próximos días, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, especialmente en los poblados cerca del litoral caribeño, así como oleaje anormal en todas las costas del país.

Último informe del tiempo de la tormenta tropical Melissa de INDOMET

Hoy jueves, mientras MELISSA se mueve lentamente sobre aguas del mar Caribe, al suroeste del territorio dominicano, gran parte del mismo amanece nublado y actualmente se generan lluvias de variable intensidad en San Cristóbal, Peravia, Azua, Pedernales, Barahona, San Pedro de Macorís y Santo Domingo. Durante las próximas horas, se esperan aguaceros, moderados a fuertes localmente con tormentas eléctricas y ráfagas de viento. Esta actividad lluviosa, asociada al amplio campo nuboso de MELISSA, se extenderá durante la tarde, siendo torrenciales aguaceros ocasionalmente con tormentas eléctricas y ráfagas de viento hacia otras provincias de la costa caribeña, el sureste y suroeste.

Distrito Nacional: nublado con aguaceros moderados a fuertes, siendo torrenciales en ocasiones con tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

Santo Domingo Norte: nublado con aguaceros moderados a fuertes, siendo torrenciales en ocasiones con tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

Santo Domingo Este: nublado con aguaceros moderados a fuertes, siendo torrenciales en ocasiones con tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

Santo Domingo Oeste: nublado con aguaceros moderados a fuertes, siendo torrenciales en ocasiones con tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

Temperaturas: la mínima estará entre 21 °C y 23 °C y la máxima entre 27 °C y 29 °C.

Resumen: se mantienen los AVISOS y ALERTAS meteorológicos ante posibles inundaciones y deslizamientos de tierra, por los efectos indirectos asociados a la tormenta tropical MELISSA. Hoy, fuertes aguaceros, siendo torrenciales en ocasiones, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, principalmente en los poblados del sureste, suroeste y el litoral caribeño. Las embarcaciones deben permanecer en puerto en ambas costas, por viento y olas anormales.

Mañana viernes, las condiciones del tiempo se mantendrán propicias para que persistan los aguaceros fuertes, siendo torrenciales ocasionalmente con tormentas eléctricas frecuentes y ráfagas de viento intensas desde las horas matutinas, principalmente hacia provincias de la costa caribeña, el sureste y el suroeste, incluyendo a Santo Domingo, aunque en menor medida sobre el noreste, la Cordillera Central y el Cibao, producto de los efectos de MELISSA. Exhortamos a la población a mantenerse informados con las actualizaciones oficiales de nuestros boletines, así como, dar seguimiento estricto a las instrucciones de las instituciones de protección civil.

Distrito Nacional: nublado con aguaceros fuertes a torrenciales, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

Santo Domingo: nublado con aguaceros fuertes a torrenciales, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

PROVINCIAS PRONÓSTICO POR LOCALIDADES T. Máx. °C T. Mín. °C Santiago Nublado con lluvias de intensidad variable, siendo aguaceros moderados a fuertes en ocasiones con tronadas y ráfagas de viento. 27/29 21/23 Puerto Plata Nublado con lluvias de intensidad variable, tronadas y ráfagas de viento. 27/29 22/24 Duarte Nublado con chubascos moderados en ocasiones, tronadas y ráfagas de viento, siendo más intensos durante la tarde. 28/30 22/24 Constanza Nublado con lluvias de intensidad variable, tronadas y ráfagas de viento, incrementando su intensidad durante la tarde. 24/26 13/15 Peravia Nublado con aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. 27/29 21/23 San Pedro de Macorís Nublado con aguaceros moderados a fuertes, siendo torrenciales en ocasiones tormentas eléctricas y ráfagas de viento. 27/29 21/23 La Romana Nublado con aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. 27/29 22/24 La Vega Nublado con lluvias de intensidad variable, tronadas y ráfagas de viento, incrementando su intensidad durante la tarde. 28/30 21/23 Monseñor Nouel Nublado con lluvias de intensidad variable, tronadas y ráfagas de viento, incrementando su intensidad durante la tarde. 27/29 21/23 San Cristóbal Nublado con aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. 27/29 21/23 Samaná Nublado con aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. 28/30 22/24 Monte Cristi Nublado con chubascos moderados en ocasiones, tronadas y ráfagas de viento, siendo más intensos durante la tarde. 31/33 23/25 Azua Nublado con aguaceros moderados a fuertes, siendo torrenciales en ocasiones con tormentas eléctricas y ráfagas de viento. 27/29 21/23 San Juan Nublado con lluvias de intensidad variable, tronadas y ráfagas de viento, incrementando su intensidad durante la tarde. 27/29 18/20 Barahona Nublado con aguaceros moderados a fuertes, siendo torrenciales en ocasiones con tormentas eléctricas y ráfagas de viento. 26/28 21/23 La Altagracia Nublado con aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. 27/29 23/25

Meteorólogos de turno: Juan C. De La Rosa / David Chacón / Eimer Bautista.-

Qué hacer en caso de fuertes lluvias: Recomendaciones

Recomendaciones para mantener a salvo y calmados a los animales

