La Alcaldía del Distrito Nacional (ADN) supervisó este jueves los trabajos de mitigación realizados en sectores vulnerables como La Ciénaga y Villa Juana, ante los efectos de la tormenta tropical Melissa.

Según el informe del Cuerpo de Bomberos del DN, las brigadas municipales han retirado 44 árboles caídos a causa de las lluvias y los vientos registrados en distintos puntos del Distrito Nacional.

Más de 1,500 brigadistas de la Alcaldía se mantienen desplegados en labores preventivas y de respuesta inmediata, como parte del plan operativo para reducir los riesgos por inundaciones.

Hasta el momento, la Defensa Civil no ha reportado familias trasladadas a refugios en la capital, manteniéndose la situación bajo control.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

La institución reiteró el llamado a la ciudadanía a permanecer en sus hogares mientras persistan las condiciones climáticas adversas, y a respetar los cierres de vías establecidos por las autoridades.

Asimismo, exhortó a los residentes a no lanzar desechos sólidos en las calles durante las lluvias, para evitar obstrucciones en los sistemas de drenaje.

La ADN mantiene activos todos sus equipos operativos, incluyendo directores y coordinadores asignados por zonas, quienes trabajan de forma continua antes, durante y después del paso del fenómeno atmosférico.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más