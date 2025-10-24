La tormenta tropical Melissa, No. 13 de esta Temporada Ciclónica 2025, fue localizada a unos 445 kilómetros al suroeste de Puerto Príncipe (Haití) y a 260 kilómetros al sur/sureste de Kingston (Jamaica). Actualmente, este sistema se encuentra estacionario, es decir, no tiene movimiento de traslación y o osee vientos máximos sostenidos de unos 75 km/h con ráfagas superiores y se pronostica un fortalecimiento gradual en los siguientes días. El COE mantiene 12 provincias en alerta roja. Conoce el último informe del tiempo en la nota.

Sigue en vivo: trayectoria de tormenta tropical Melissa

<span data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Último informe del tiempo de la tormenta tropical Melissa de INDOMET

La tormenta tropical Melissa, No. 13 de esta Temporada Ciclónica 2025, fue localizada aproximadamente a unos 445 kilómetros al suroeste de Puerto Príncipe (Haití) y a 260 kilómetros al sur/sureste de Kingston (Jamaica). Actualmente, este sistema se encuentra estacionario, es decir, no tiene movimiento de traslación. Posee vientos máximos sostenidos de unos 75 km/h con ráfagas superiores y se pronostica un fortalecimiento gradual en los siguientes días.

Debido a las lluvias caídas y las pronosticadas, se mantienen las provincias bajo los niveles de alerta y aviso meteorológico ante el riesgo de inundaciones urbanas, rurales, desbordamientos de ríos, arroyos y cañadas, así como deslizamientos de tierra, principalmente en sectores vulnerables, tal y como se muestra en la siguiente tabla:

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

NIVELES DE AVISOS Y ALERTAS METEOROLÓGICAS ALERTAS AVISOS DESCONTINUADAS Duarte La Vega El Seibo Sánchez Ramírez Santiago San Pedro de Macorís La Romana San José de Ocoa Independencia Santo Domingo y Distrito Nacional Peravia Samaná Baoruco Pedernales Azua San Juan Barahona Monte Plata Elías Piña La Altagracia Hato Mayor María Trinidad Sánchez San Cristóbal Monseñor Nouel TOTAL: 7 TOTAL: 17 TOTAL: 0

Informe del tiempo COE

El COE mantiene 11 provincias y al Distrito Nacional en alerta roja, 11 en amarilla y 03 en verde, debido a que la tormenta Melissa.

En la costa Caribeña, se recomienda a los operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones permanecer en puerto, debido a vientos y olas anormales, así como por la ocurrencia de fuertes aguaceros y tormentas eléctricas. Además, se exhorta a los bañistas y usuarios de playas consultar a las autoridades locales antes de realizar actividades acuáticas, ante la posibilidad de rompientes y corrientes de resaca. En la costa Atlántica, las embarcaciones podrán efectuar sus operaciones próximas al perímetro costero, pero sin aventurarse mar adentro.

Hoy, las condiciones meteorológicas continuarán bastante deterioradas, debido a los efectos de la tormenta tropical MELISSA, que mantendría el riesgo elevado de inundaciones severas y deslizamiento de tierra. Por tanto, continuaremos bajo un cielo con bastante nubosidad a lo largo del día y la noche, generando aguaceros fuertes a torrenciales, tormentas eléctricas y ráfagas de viento ocasionales, con mayor intensidad y frecuencia en poblados ubicados en el noreste, sureste, suroeste y la cordillera Central, es decir provincias como: María Trinidad Sánchez, La Vega Monseñor Nouel, Samaná, Duarte, Sánchez Ramírez, Hermanas Mirabal, Espaillat, San Cristóbal, San José de Ocoa, Monte Plata, Peravia, Azua, San Juan, Independencia, Bahoruco, Pedernales, Barahona, Hato Mayor, El Seibo, La Romana, San Pedro de Macorís, La Altagracia, El Gran Santo Domingo, entre otras.

El sábado, MELISSA estaría moviéndose lentamente sobre el Mar Caribe, ganando latitud mientras se fortalece paulatinamente, por tanto, continuaremos bajo condiciones de alto riesgo de inundaciones severas repentinas y/o graduales, así como, deslizamiento de tierra sobre gran parte de nuestra nación, debido a las precipitaciones que ocurrirán durante periodos prolongados y de fuerte intensidad en gran parte de nuestro territorio que estará generando este sistema tropical. Las áreas donde estas condiciones serán más notorias serán aquellos poblados ubicados en el noreste, sureste, suroeste y la cordillera Central, es decir: María Trinidad Sánchez, La Vega Monseñor Nouel, Samaná, Duarte, Sánchez Ramírez, Hermanas Mirabal, Espaillat, San Cristóbal, San José de Ocoa, Monte Plata, Peravia, Azua, San Juan, Independencia, Bahoruco, Pedernales, Barahona, Hato Mayor, El Seibo, La Romana, San Pedro de Macorís, La Altagracia, El Gran Santo Domingo, entre otras.

Distrito Nacional: nublado con aguaceros moderados a fuertes con tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

Santo Domingo Norte: nublado con aguaceros moderados a fuertes con tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

Santo Domingo Este: nublado con aguaceros moderados a fuertes con tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

Santo Domingo Oeste: nublado con aguaceros moderados a fuertes con tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

Temperaturas: la mínima estará entre 21 °C y 23 °C y la máxima entre 27 °C y 29 °C.

Resumen: MELISSA mantendrá condiciones bastante lluviosa sobre el país en los próximos días. Se esperan aguaceros fuertes a torrenciales que serán mas frecuentes en poblados del noreste, sureste, suroeste y la cordillera Central. AVISOS y ALERTAS meteorológicos continúan vigentes ante inundaciones inminentes que podrían tornarse severas en los próximos días. Recomendaciones en la costa caribeña de permanecer en puerto.

El Gobierno mantiene suspensión de docencia y las actividades laborales por alerta roja

El domingo, seguiremos bajo condiciones favorables para que continúen produciéndose precipitaciones, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, cuya intensidad dependerá del escenario que se presente, partiendo de las distintas proyecciones resueltas por los modelos numéricos. Estas van desde lluvias intermitentes entre moderadas a fuertes localmente, principalmente hacia provincias del litoral caribeño, el suroeste y sureste, siendo menos frecuentes hacia la Cordillera Central y el noreste; hasta aguaceros fuertes y torrenciales sobre la costa caribeña, el suroeste, sureste y noreste, en especial durante la mañana y la tarde con tormentas eléctricas y ráfagas de viento intensas. Sugerimos estar atentos a los próximos boletines.

Distrito Nacional: nublado con aguaceros fuertes a torrenciales, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

Santo Domingo: nublado con aguaceros fuertes a torrenciales, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

PROVINCIAS PRONÓSTICO POR LOCALIDADES T. Máx. °C T. Mín. °C Santiago Nublado con aguaceros fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas y ráfagas de viento ocasionales. 27/29 21/23 Puerto Plata Nublado con aguaceros fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas y ráfagas de viento ocasionales. 27/29 22/24 Duarte Nublado con aguaceros fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas y ráfagas de viento ocasionales. 28/30 22/24 Constanza Nublado con aguaceros fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas y ráfagas de viento ocasionales. 24/26 13/15 Peravia Nublado con aguaceros fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas y ráfagas de viento ocasionales. 27/29 21/23 San Pedro de Macorís Nublado con aguaceros fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas y ráfagas de viento ocasionales. 27/29 21/23 La Romana Nublado con aguaceros fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas y ráfagas de viento ocasionales. 27/29 22/24 La Vega Nublado con aguaceros fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas y ráfagas de viento ocasionales. 28/30 21/23 Monseñor Nouel Nublado con aguaceros fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas y ráfagas de viento ocasionales. 27/29 21/23 San Cristóbal Nublado con aguaceros fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas y ráfagas de viento ocasionales. 27/29 21/23 Samaná Nublado con aguaceros fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas y ráfagas de viento ocasionales. 28/30 22/24 Monte Cristi Nublado con aguaceros fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas y ráfagas de viento ocasionales. 31/33 23/25 Azua Nublado con aguaceros fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas y ráfagas de viento ocasionales. 27/29 21/23 San Juan Nublado con aguaceros fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas y ráfagas de viento ocasionales. 27/29 18/20 Barahona Nublado con aguaceros fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas y ráfagas de viento ocasionales. 26/28 21/23 La Altagracia Nublado con aguaceros fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas y ráfagas de viento ocasionales. 27/29 23/25

Meteorólogos de turno: José Medina / Caridad Hernández.-

Qué hacer en caso de fuertes lluvias: Recomendaciones

Recomendaciones para mantener a salvo y calmados a los animales

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más