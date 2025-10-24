El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronosticó que para este viernes 24 de octubre las condiciones del tiempo se mantendrán propicias para que persistan los aguaceros fuertes.
Los meteorólogos Juan C. De La Rosa, David Chacón y Eimer Bautista explicaron que los aguaceros serán torrenciales ocasionalmente con tormentas eléctricas frecuentes y ráfagas de viento intensas desde las horas matutinas, principalmente hacia provincias de la costa caribeña, el sureste y el suroeste.
Las demarcaciones afectadas serán Santo Domingo, aunque en menor medida sobre el noreste, la Cordillera Central y el Cibao, producto de los efectos de MELISSA.
El Indomet exhorta a la población a mantenerse informados con las actualizaciones oficiales de nuestros boletines, así como, dar seguimiento estricto a las instrucciones de las instituciones de protección civil.
Distrito Nacional: nublado con aguaceros fuertes a torrenciales, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.
Santo Domingo: nublado con aguaceros fuertes a torrenciales, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.
|PROVINCIAS
|PRONÓSTICO POR LOCALIDADES
|T. Máx. °C
|T. Mín. °C
|Santiago
|Nublado con lluvias de intensidad variable, siendo aguaceros moderados a fuertes en ocasiones con tronadas y ráfagas de viento.
|27/29
|21/23
|Puerto Plata
|Nublado con lluvias de intensidad variable, tronadas y ráfagas de viento.
|27/29
|22/24
|Duarte
|Nublado con chubascos moderados en ocasiones, tronadas y ráfagas de viento, siendo más intensos durante la tarde.
|28/30
|22/24
|Constanza
|Nublado con lluvias de intensidad variable, tronadas y ráfagas de viento, incrementando su intensidad durante la tarde.
|24/26
|13/15
|Peravia
|Nublado con aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.
|27/29
|21/23
|San Pedro de Macorís
|Nublado con aguaceros moderados a fuertes, siendo torrenciales en ocasiones tormentas eléctricas y ráfagas de viento.
|27/29
|21/23
|La Romana
|Nublado con aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.
|27/29
|22/24
|La Vega
|Nublado con lluvias de intensidad variable, tronadas y ráfagas de viento, incrementando su intensidad durante la tarde.
|28/30
|21/23
|Monseñor Nouel
|Nublado con lluvias de intensidad variable, tronadas y ráfagas de viento, incrementando su intensidad durante la tarde.
|27/29
|21/23
|San Cristóbal
|Nublado con aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.
|27/29
|21/23
|Samaná
|Nublado con aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.
|28/30
|22/24
|Monte Cristi
|Nublado con chubascos moderados en ocasiones, tronadas y ráfagas de viento, siendo más intensos durante la tarde.
|31/33
|23/25
|Azua
|Nublado con aguaceros moderados a fuertes, siendo torrenciales en ocasiones con tormentas eléctricas y ráfagas de viento.
|27/29
|21/23
|San Juan
|Nublado con lluvias de intensidad variable, tronadas y ráfagas de viento, incrementando su intensidad durante la tarde.
|27/29
|18/20
|Barahona
|Nublado con aguaceros moderados a fuertes, siendo torrenciales en ocasiones con tormentas eléctricas y ráfagas de viento.
|26/28
|21/23
|La Altagracia
|Nublado con aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.
|27/29
|23/25
