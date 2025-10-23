El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronosticó que para este jueves 23 de octubre la tormenta Melissa continuará moviéndose lentamente sobre aguas del mar Caribe, al suroeste de la República Dominicana, por tal motivo, las condiciones meteorologicas continuarán bastante favorables para que continúen los nublados con aguaceros fuertes a torrenciales, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

Los meteorólogos Damaris Mercedes, Cristopher Florián e Ivanna Tiburcio explicaron que los aguaceros podrían ser especialmente intensos y frecuentes hacia el suroeste y sureste del país al finalizar la tarde y en horas de la noche.

"Es decir, sobre las provincias: La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, El Seibo, Hato Mayor, San Cristóbal, San José de Ocoa, Peravia, Monte Plata, La Vega, Monseñor Nouel, Santiago, Puerto Plata, Espaillat, Hermanas Mirabal, Valverde, María Trinidad Sánchez, Santiago Rodríguez, Monte Cristi, Azua, Barahona, Pedernales, Independencia, Bahoruco, San Juan, Elías Piña, El Gran Santo Domingo, entre otras.

Distrito Nacional: nublado con aguaceros moderados a fuertes en ocasiones con tormentas eléctricas y ráfagas de viento esta tarde y noche.

Santo Domingo Norte: nublado con aguaceros moderados a fuertes en ocasiones con tormentas eléctricas y ráfagas de viento esta tarde y noche.

Santo Domingo Este: nublado con aguaceros moderados a fuertes en ocasiones con tormentas eléctricas y ráfagas de viento esta tarde y noche.

Santo Domingo Oeste: nublado con aguaceros moderados a fuertes en ocasiones con tormentas eléctricas y ráfagas de viento esta tarde y noche.

Temperaturas: la mínima estará entre 21 °C y 23 °C y la máxima entre 31 °C y 32 °C.

Resumen: se modifican los AVISOS y ALERTAS meteorológicos ante posibles inundaciones y deslizamientos de tierra, por los efectos asociados a la tormenta tropical MELISSA. Esta tarde y noche seguirán ocurriendo fuertes aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en gran parte de nuestro territorio…Todas las embarcaciones deben permanecer en puerto.

El viernes, es probable que la tormenta tropical Melissa continúe fortaleciéndose al suroeste u oeste/suroeste de nuestro territorio, sobre el Caribe, esperándose acumulados de lluvia significativos producidos por fuertes aguaceros que podrían tornarse torrenciales ocasionalmente, acompañadas de tormentas eléctricas y posibles vientos con fuerza de tormenta tropical, sobre gran parte del país, incluyendo Santo Domingo y el Distrito Nacional. Exhortamos a la población a mantenerse informados con las actualizaciones oficiales de nuestros boletines, así como, dar seguimiento estricto a las instrucciones de las instituciones de protección civil.

Distrito Nacional: nublado con aguaceros fuertes torrenciales, tormentas eléctricas y posibles ráfagas de viento.

Santo Domingo: nublado con aguaceros fuertes torrenciales, tormentas eléctricas y posibles ráfagas de viento.

PROVINCIAS PRONÓSTICO POR LOCALIDADES T. Máx. °C T. Mín. °C Santiago Nublado con aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. 33/35 21/23 Puerto Plata Nublado con aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. 31/33 22/24 Duarte Nublado con aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. 31/33 22/24 Constanza Nublado con aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. 26/28 13/15 Peravia Nublado con aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. 30/32 21/23 San Pedro de Macorís Nublado con aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. 31/33 21/23 La Romana Nublado con aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. 30/32 22/24 La Vega Nublado con aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. 33/35 21/23 Monseñor Nouel Nublado con aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. 32/34 21/23 San Cristóbal Nublado con aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. 31/33 21/23 Samaná Nublado con aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. 31/33 22/24 Monte Cristi Nublado con aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. 33/35 23/25 Azua Nublado con aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. 31/33 21/23 San Juan Nublado con aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. 31/33 18/20 Barahona Nublado con aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. 31/33 21/23 La Altagracia Nublado con aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. 32/34 23/25

