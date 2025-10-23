COE mantiene 9 provincias en alerta roja y 13 en amarilla por efectos indirectos de Melissa

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene nueve provincias en alerta roja, 13 en amarilla y tres provincias en verde, debido a que la tormenta tropical Melissa fue localizada a unos 485 kilómetros al suroeste de Puerto Príncipe (Haití).

Las provincias en alerta roja son Barahona, San Cristóbal, Santo Domingo, Distrito Nacional, San José de Ocoa, San Juan, Azua, Peravia y Pedernales.

Mientras que, en alerta amarilla están La Vega, La Romana, Hato Mayor, El Seibo, Samaná, San Pedro de Macorís, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, La Altagracia, Elías Piña, Monte Plata, Independencia y Bahoruco.

En alerta verde están María Trinidad Sánchez, Santiago y Duarte.

El organismo indicó que el fenómeno atmosférico se mueve lentamente hacia el oeste/noroeste a unos 6 km/h y se prevé que empiece a moverse hacia el noroeste y nor/noroeste y posee vientos máximos sostenidos de unos 85 km/h con ráfagas superiores y se pronostica un fortalecimiento gradual en los siguientes días.

En ese sentido, el COE recomendó a los operadores de las frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones en las costas atlántica y caribeña permanecer en puerto debido a viento, oleaje peligroso, así como también por fuertes aguaceros y tormentas eléctricas.

Además, instruyó a los organismos de protección civil, tomar todas las medidas preventivas de lugar, a fin de preservar la vida de los usuarios de dicha costa, debido a probables rompientes y corrientes de resaca.

Asimismo, el organismo recomendó a las personas abstenerse de cruzar, ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua en las provincias bajo alerta.

Seguir los lineamientos y orientaciones de los organismos de protección civil y mantenerse en contacto con la Defensa Civil, Fuerzas Armadas, Cruz Roja, la Policía Nacional, Cuerpos de Bomberos y este Centro de Operaciones de Emergencia a través del Tel: 809-472-0909, 9.1.1, *462 de la OGTIC.

El COE también recomendó a los conductores de vehículos tomar las medidas preventivas de lugar, debido a la reducción de visibilidad, generada por las lluvias. De su lado, el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA) informó que debido a las fuertes lluvias 46 acueductos fueron afectados, de estos 45 están fuera de servicio total y uno parcialmente, afectando 391,223 usuarios.

