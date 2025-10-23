COE mantiene 9 provincias en alerta roja y 13 en amarilla por efectos indirectos de Melissa

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene nueve provincias en alerta roja, 13 en amarilla y tres provincias en verde, debido a que la tormenta tropical Melissa fue localizada a unos 485 kilómetros al suroeste de Puerto Príncipe (Haití).

Las provincias en alerta roja son Barahona, San Cristóbal, Santo Domingo, Distrito Nacional, San José de Ocoa, San Juan, Azua, Peravia y Pedernales. 

Mientras que, en alerta amarilla están La Vega, La Romana, Hato Mayor, El Seibo, Samaná, San Pedro de Macorís, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, La Altagracia, Elías Piña, Monte Plata, Independencia y Bahoruco.

En alerta verde están María Trinidad Sánchez, Santiago y Duarte.

El organismo indicó que el fenómeno atmosférico se mueve lentamente hacia el oeste/noroeste a unos 6 km/h y se prevé que empiece a moverse hacia el noroeste y nor/noroeste y posee vientos máximos sostenidos de unos 85 km/h con ráfagas superiores y se pronostica un fortalecimiento gradual en los siguientes días.

En ese sentido, el COE recomendó a los operadores de las frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones en las costas atlántica y caribeña permanecer en puerto debido a viento, oleaje peligroso, así como también por fuertes aguaceros y tormentas eléctricas.

Además, instruyó a los organismos de protección civil, tomar todas las medidas preventivas de lugar, a fin de preservar la vida de los usuarios de dicha costa, debido a probables rompientes y corrientes de resaca.

Asimismo, el organismo recomendó a las personas abstenerse de cruzar, ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua en las provincias bajo alerta.

Seguir los lineamientos y orientaciones de los organismos de protección civil y mantenerse en contacto con la Defensa Civil, Fuerzas Armadas, Cruz Roja, la Policía Nacional, Cuerpos de Bomberos y este Centro de Operaciones de Emergencia a través del Tel: 809-472-0909, 9.1.1, *462 de la OGTIC.

El COE también recomendó a los conductores de vehículos tomar las medidas preventivas de lugar, debido a la reducción de visibilidad, generada por las lluvias.
De su lado, el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA) informó que debido a las fuertes lluvias 46 acueductos fueron afectados, de estos 45 están fuera de servicio total y uno parcialmente, afectando 391,223 usuarios.
COE mantiene 9 provincias en alerta roja y 13 en amarilla por efectos indirectos de Melissa

MIRA TAMBIÉN

EN ESTA NOTA

Alerta Amarilla alerta roja Alerta verde COE INAPA INDOMET tormenta tropical Melissa

Servicios de Acento.com.do

Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real.

Ver más