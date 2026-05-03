El martes 22 de abril de 2026, el cuerpo de Ruth Angélica Mota Martínez, una bebé de un año, fue encontrado dentro de una mochila en una cañada del sector Los Girasoles I, en el Distrito Nacional. A pocos metros de su casa. El 23 de abril, la Policía Nacional arrestó a su padre, Rosi Alfredo Mota Almonte, alias "El Locón Break", en cumplimiento de la orden judicial No. 2026-AJ0032-323, tras identificar indicios que lo vinculan con el hecho. El caso fue remitido al Ministerio Público.

Lo que la psicóloga Merliz Rocío Lizardo Guzmán describe en su columna de opinión publicada en Acento.com.do no es especulación: es el mapa psicológico de un patrón que se repite con precisión perturbadora, y que el caso Los Girasoles vuelve a confirmar.

Un libreto con nombre propio

La conducta de participar activamente en la búsqueda de una víctima que uno mismo ocultó tiene respaldo en la literatura criminológica. Lizardo Guzmán identifica al menos siete mecanismos que explican por qué los victimarios no huyen, sino que se quedan: desde la cortina de humo emocional —quien denuncia primero se coloca automáticamente fuera de sospecha— hasta el monitoreo de la investigación, que convierte al asesino en un espía dentro del propio operativo de búsqueda.

A eso se suma lo que el psicólogo Paul Ekman denominó duping delight: el placer de engañar con éxito. No alivio, sino goce. Una sensación de poder que puede filtrarse en microexpresiones y que, en varios casos internacionales, terminó siendo la primera grieta en la coartada.

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El eco de Emely Peguero

La autora traza una línea directa entre Los Girasoles y el caso que marcó a la sociedad dominicana en 2017: el asesinato de Emely Peguero, de 16 años, embarazada, cuyo cuerpo fue ocultado en una maleta mientras su pareja, Marlon Martínez, y la madre de este grababan videos en redes sociales suplicándole que "volviera a casa". Emely ya estaba muerta.

Ese caso dejó condena, pero no dejó aprendizaje institucional. Nueve años después, el libreto se repite.

Un patrón global que la RD no puede ignorar

Los casos que Lizardo Guzmán cita no son anécdotas: son precedentes documentados. Chris Watts (EE.UU., 2018) asesinó a su esposa embarazada y a sus dos hijas, y fingió desesperación ante cámaras y policías hasta que las inconsistencias lo delataron. Susan Smith (EE.UU., 1994) apareció en televisión nacional durante nueve días llorando por sus hijos, a quienes ella misma había ahogado. Scott Peterson (EE.UU., 2002) denunció la desaparición de su esposa Laci y se mostró como marido angustiado, mientras los cuerpos de ella y su bebé estaban en la bahía de San Francisco.

La geografía cambia. Los nombres cambian. La actuación es idéntica.

La pregunta que el crimen no responde solo

La columna de Lizardo Guzmán va más lejos que la crónica del horror: plantea que detrás de la narrativa del "monstruo" —cómoda porque simplifica y evita responsabilidad colectiva— suele haber una crisis de salud mental no tratada, agravada por condiciones estructurales: pobreza, violencia intrafamiliar, consumo de sustancias, trauma infantil sin intervención y ausencia casi total de servicios de salud mental comunitaria.

Comprender no es justificar. Pero lo que se explica puede prevenirse. Y un país que no invierte en salud mental no puede sorprenderse cuando la tragedia se repite.

Lo que el Estado debe responder

El caso Los Girasoles exige, al menos, tres respuestas concretas:

Justicia plena para Ruth Angélica Mota Martínez, con un proceso transparente y sin dilaciones.

para Ruth Angélica Mota Martínez, con un proceso transparente y sin dilaciones. Revisión de protocolos de investigación para casos donde el denunciante es también el principal sospechoso.

de investigación para casos donde el denunciante es también el principal sospechoso. Política pública de salud mental que llegue a los sectores más vulnerables antes de que la crisis se convierta en tragedia irreversible.

El llanto ensayado funciona porque la sociedad —y a veces el sistema— no está entrenada para reconocerlo. Esa es la deuda pendiente.

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