El musical Rent se despidió entre aplausos en la Sala Máximo Avilés Blonda del Palacio de Bellas Artes, tras tres funciones a casa llena que llevaron a sus productores a anunciar una presentación adicional el próximo 8 de mayo, en una jornada marcada por la emoción del elenco y la conexión con el público.

1 de 3 | El elenco de Rent en unción a sala llena en Bellas Artes; foto tomada por Elvira Lora, 3 de mayo de 2026. 2 de 3 | El elenco de Rent en función a sala llena en Bellas Artes; foto tomada por Elvira Lora, 3 de mayo de 2026. 3 de 3 | El elenco de Rent se despide entre aplausos tras una función a sala llena en Bellas Artes; foto tomada por Elvira Lora, 3 de mayo de 2026.

El elenco completo ocupó el escenario y la sala respondió de pie. La despedida se transformó en una celebración tras varias noches consecutivas de lleno total, consolidando el impacto del montaje en el público local.

“Ver ese teatro lleno es un sueño”

Durante el cierre, los productores y protagonistas Javier Grullón y Karla Fatule agradecieron la acogida del público y destacaron el proceso detrás del montaje.

Javier Grullón y Karla Fatule

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“Ver ese teatro lleno es un sueño para nosotros. Es un proyecto que tenemos dos años trabajando”, expresó Grullón ante los asistentes, visiblemente emocionado.

Ambos resaltaron el esfuerzo del equipo artístico y técnico, así como el proceso de construcción de la obra, que describieron como una experiencia significativa tanto a nivel profesional como personal.

“Hoy culminábamos, pero tenemos una nueva función”, anunciaron desde el escenario, confirmando una última presentación el viernes 8 de mayo. El anuncio fue recibido con aplausos, en un contexto donde la respuesta del público ha superado las expectativas iniciales de la producción.

Un montaje con carga social

Más allá de su valor artístico, el elenco destacó el contenido de la obra y su vigencia.

Rent, ambientada entre finales de los años 80 y principios de los 90, aborda temas como el VIH las adicciones, la identidad y la homosexualidad, aspectos que, según señalaron, aún enfrentan resistencia en el debate público.

“Todavía en 2026 nos cuesta hablar de enfermedades como el VIH o temas como la homosexualidad”, expresó Karla Fatule durante la intervención. En ese mismo orden añadió que llevar esta obra a escena representa no solo un reto artístico, sino también un compromiso social para el equipo involucrado.

La puesta en escena, dirigida por Waddys Jáquez, logró sostener una narrativa emocional que conectó con el público, apoyada en un elenco amplio y una producción de gran formato.

Rent, Tiempos de amor.

Uno de los momentos más destacados fue la interpretación de “Tiempos de amor” que funcionó como eje emocional del montaje.

La imagen final —el elenco reunido, el público de pie y una nueva función anunciada— resume el impacto de la obra.

La extensión de la temporada no solo responde a la demanda del público, sino que también apunta a un momento de consolidación del teatro musical en República Dominicana, con producciones que logran combinar entretenimiento, contenido social y respuesta masiva de audiencia.

Elvira Lora Subdirectora Periodista especialista en investigación, documentación y derechos humanos. Doctora en Periodismo & Comunicación de la #UAB. Productora transmediática y fundadora de una plataforma de periodismo feminista Ciudadanía Fémina. Ver más