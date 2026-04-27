La justicia dominicana dio un paso decisivo en uno de los casos que más ha conmocionado a la sociedad en los últimos días. El juez de la Oficina Judicial de Atención Permanente del Distrito Nacional dictó tres meses de prisión preventiva como medida de coerción contra Rosi Alfredo Mota Almonte, conocido como «El Locón Brake» o Freddy, señalado como el principal sospechoso en la muerte de su hija, la pequeña Ruth Angélica Mota Martínez, de apenas un año de edad.

La medida deberá ser cumplida en el Centro Penitenciario de Najayo, mientras el Ministerio Público continúa profundizando las investigaciones de un hecho que ha generado indignación y consternación tanto en la comunidad de Los Girasoles como en todo el país.

El caso pone nuevamente sobre la mesa la urgencia de fortalecer los mecanismos de protección a la infancia en el país y la necesidad de una respuesta judicial contundente ante los crímenes cometidos contra los sectores más vulnerables de la sociedad.

El crimen, según el Ministerio Público

De acuerdo con el expediente presentado por la procuradora fiscal Topacio Suero Sierra, adscrita al Departamento de Crímenes y Delitos contra la Persona (Homicidios) del Distrito Nacional, el hecho ocurrió en horas de la mañana cuando el imputado, tras llegar a su residencia, procedió a asfixiar a la niña.

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Posteriormente, introdujo el cuerpo sin vida en un bulto, lo sacó de la vivienda y lo lanzó a una cañada cercana. Fue precisamente allí donde vecinos del sector encontraron los restos de la menor, desencadenando una búsqueda que ya había sido reportada por familiares desde las primeras horas del día.

El caso fue atendido con carácter prioritario por equipos especializados de la Policía Nacional y el Ministerio Público, en coordinación con la jurisdicción especializada de niños, niñas y adolescentes. El cuerpo de Ruth Angélica fue remitido al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para la práctica de la autopsia correspondiente.

Mota Almonte fue arrestado en cumplimiento de la orden judicial No. 2026-AJ0032-323, emitida por autoridad competente como parte del proceso investigativo en curso.

La defensa cuestiona las pruebas

Durante la audiencia, la defensa del imputado sostuvo que no existen pruebas suficientes que lo vinculen directamente con el crimen, cuestionando la solidez de la acusación presentada por el Ministerio Público. El juez, sin embargo, consideró que los elementos aportados justificaban la imposición de la medida más severa prevista para esta etapa procesal.

Un caso que sacudió a la comunidad

El hallazgo del cuerpo de Ruth Angélica en la cañada de la calle 4 del sector Los Girasoles I conmocionó a los residentes del barrio, quienes relataron haber participado en la búsqueda de la menor antes de que las autoridades confirmaran el trágico desenlace. El coronel Diego Pesqueira, vocero de la Policía Nacional, expresó el pesar de la institución ante la pérdida de la niña y reiteró el compromiso de esclarecer plenamente las circunstancias del hecho.

El caso pone nuevamente sobre la mesa la urgencia de fortalecer los mecanismos de protección a la infancia en el país y la necesidad de una respuesta judicial contundente ante los crímenes cometidos contra los sectores más vulnerables de la sociedad.

Mery Ann Escolástico Periodista Ganadora de Historias de Reciclaje – Premio Mundo sin Residuos al Periodismo 2020-2021. Autora del libro de poemas “Desahogando mis deseos”. Periodista, Fotoperiodista, Corresponsal de Eventos, Abogada y Docente en UNAPEC. Ver más