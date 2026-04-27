El Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP) informa que, a las 8:56 de la mañana de hoy, se produjo un accidente de tránsito en el tramo carretero Maimón–Puerto Plata, mientras personal de la avanzada presidencial se trasladaba hacia una actividad oficial en la provincia de Puerto Plata.

En el hecho estuvieron involucrados dos vehículos: una unidad oficial asignada a la escolta presidencial y un vehículo civil.

Como resultado del accidente, dos miembros de la escolta presidencial y un ciudadano civil presentaron traumas diversos. Los afectados fueron asistidos de inmediato y trasladados a los centros de salud más cercanos, donde reciben las atenciones médicas correspondientes.

Se precisa que el presidente de la República, Luis Abinader, no se desplazaba en dicha caravana al momento del incidente.

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CUSEP Luis Abinader Puerto Plata

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