Leslis Santana tenía 89 años, caminaba solo y volvía a casa con las compras del supermercado. Varios motoristas se detuvieron para dejarle cruzar la avenida Núñez de Cáceres, en el sector San Gerónimo del Distrito Nacional. Uno no lo hizo. Rebasó a los que esperaban y lo impactó de frente. Don Leslis murió.

El hecho ocurrió la tarde del pasado jueves y fue captado por las cámaras de seguridad instaladas en la zona. Las imágenes, según testimonios de personas presentes en el lugar, muestran con claridad cómo varios conductores de motocicletas habían cedido el paso al anciano antes de que otro motorista, sin reducir la velocidad, lo arrollara al adelantar a los que estaban detenidos.

"No es un accidente, es irresponsabilidad"

La familia de don Leslis no habla de tragedia inevitable. Habla de negligencia.

"Es una pérdida irreparable causada por la falta de conciencia vial. No es solo un accidente, es el resultado de la irresponsabilidad de quienes no respetan las normas básicas ni la vida de los peatones", dijo un allegado a la familia.

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Santana era descrito por quienes lo conocían como un hombre activo e independiente que, pese a su edad, mantenía su rutina diaria sin asistencia. Estaba a meses de cumplir 90 años, en julio.

Un patrón que se repite

El caso de don Leslis no es aislado. Las motocicletas concentran entre el 70 % y más del 80 % de los accidentes de tránsito registrados en los últimos tres años en el país, según datos del Centro de Operaciones de Emergencias (COE). Pese a los operativos y campañas de concienciación, las cifras no muestran una reducción sostenida.

Los familiares de Leslis Santana hicieron un llamado formal a las autoridades para que se investigue el hecho y se aplique la ley al motorista responsable.

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