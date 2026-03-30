La tarde y noche de este lunes 30 de marzo estarán marcadas por condiciones inestables en gran parte del territorio nacional, con aguaceros, ráfagas de viento y posibles tronadas, según el más reciente informe del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), apoyado por datos de modelos internacionales.

Para el Gran Santo Domingo, incluyendo el Distrito Nacional, se prevén incrementos nubosos desde la tarde con aguaceros locales, ráfagas de viento y probables tronadas, condiciones que podrían extenderse hacia las primeras horas de la noche.

Estas precipitaciones responden a la incidencia de una vaguada y al arrastre de humedad, un patrón típico que favorece lluvias intermitentes, especialmente en horas vespertinas.

A nivel nacional, las lluvias serán más frecuentes en provincias del noreste, sureste, la Cordillera Central y el Gran Santo Domingo, donde se esperan episodios de aguaceros acompañados de tronadas aisladas y ráfagas de viento, principalmente durante la tarde y primeras horas de la noche.

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¿Cuánta lluvia se espera?

Aunque el Indomet no ofrece acumulados en milímetros para este período, modelos meteorológicos y promedios recientes permiten estimar el comportamiento de las precipitaciones:

Para Santo Domingo, los modelos sugieren acumulados ligeros cercanos a 1 mm en promedio durante la noche, asociados a lluvias débiles o chubascos pasajeros.

Sin embargo, el patrón descrito por el Indomet —aguaceros locales moderados— indica que en zonas puntuales podrían registrarse acumulados superiores, entre 5 y 15 mm en cortos períodos, típicos de lluvias convectivas de tarde.

Registros recientes del mes muestran que días con condiciones similares han dejado desde menos de 1 mm hasta cerca de 6–7 mm en jornadas lluviosas, lo que confirma la variabilidad de estos eventos.

En términos prácticos, esto se traduce en lluvias irregulares: sectores con apenas lloviznas y otros con aguaceros breves pero intensos.

Temperaturas y condiciones generales

Las temperaturas se mantendrán ligeramente calurosas durante la tarde, con máximas entre 28 °C y 30 °C, mientras que en la noche el ambiente será más fresco y agradable, especialmente en zonas del interior.

Panorama general

En resumen, el país experimentará una tarde activa en términos meteorológicos, con lluvias dispersas que podrían intensificarse de manera puntual, mientras que en la noche persistirán chubascos aislados. Aunque los acumulados no serán generalizados ni extremos, no se descartan episodios breves de lluvia moderada en el Gran Santo Domingo y otras regiones.

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