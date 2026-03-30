El coronel de la Policía Nacional, Fausto Madé Ramírez, fue suspendido tras difundirse un video en el que se le observa agredir a una mujer en el sector Los Mina, en Santo Domingo Este.

La institución calificó la acción como “inaceptable y reprobable” y anunció una investigación a través de la Inspectoría General y la Dirección de Asuntos Internos.

Pero el caso no es único.

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La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, afirmó que no se tolerarán abusos de autoridad y confirmó que se ordenó la suspensión del agente mientras se desarrolla el proceso correspondiente.

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