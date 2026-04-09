El presidente Luis Abinader participó este jueves en el acto de apertura de la Conferencia del Poder Judicial, donde el director ejecutivo del World Justice Project, Alejandro Ponce, resaltó que, en la última edición del índice de Estado de Derecho, la República Dominicana fue el país con mayor crecimiento entre 143 países, con un incremento de 2.1%, en contraposición con una caída en la mayoría de las naciones.

“Esto se debió a avances en la efectividad de los pesos y contrapesos, el control de la corrupción y la efectividad del sistema de justicia. En 2025 el país avanzó 11 posiciones. Entre 2021 y 2025, la República Dominicana tuvo el mayor incremento en Estado de Derecho, con un alza de 5.4%, en contraste con una caída promedio de menos 1.8% en el resto de los países del mundo”, destacó Ponce.

1 de 4 | En el acto fue reconocida la magistrada Olga Herrera. 2 de 4 | La conferencia del Poder Judicial estuvo encabezada por el presidente Luis Abinader. 3 de 4 | El director ejecutivo del World Justice Project, Alejandro Ponce. 4 de 4 | El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina.

El director ejecutivo del World Justice Project indicó que, en este período, el país subió 21 posiciones y afirmó que esto no es una casualidad, sino resultado de decisiones y reformas para fortalecer los mecanismos anticorrupción, modernizar los procesos judiciales, ampliar el acceso a los servicios legales y apostar por una mayor transparencia.

“Sin duda hay mucho por hacer. La República Dominicana ocupa todavía el puesto 76 entre 143 países, pero hay algo fundamental. Hay dirección, hay compromiso, hay progreso y el cambio efectivamente es posible”, manifestó.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Durante su intervención, Ponce explicó que los resultados del índice de 2025 muestran que en la mayoría de los Estados se ha debilitado el Estado de Derecho y que esta tendencia se ha acentuado en los últimos años. “En los últimos siete años, más del 60% de los países han debilitado el Estado de Derecho”.

Agregó que esto ocurre principalmente por un debilitamiento de los pesos y contrapesos, por una cerrazón del espacio cívico y porque, en la justicia, existe una demanda que los sistemas no logran atender. En contraste, afirmó: “Pero también sabemos algo más. Existen avances. Existen ejemplos. Y hoy estamos en uno de ellos”.

Finalmente, sostuvo que, al observar experiencias internacionales, “incluyendo la que hoy estamos viendo en República Dominicana, encontramos algunas acciones clave”, destacando el liderazgo, el compromiso y la coordinación entre los actores del sistema de justicia.

Proceso de transformación para garantizar mayor acceso, transparencia y eficiencia

De su lado, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, afirmó que la justicia dominicana atraviesa un proceso de transformación orientado a garantizar mayor acceso, transparencia y eficiencia.

Molina destacó que este encuentro constituye un espacio clave para dialogar sobre el presente y futuro del sistema judicial, así como para reafirmar los compromisos institucionales con la nación.

“Creemos que la justicia debe transformarse a puertas abiertas, por eso necesita diálogo, necesita escucharse a sí misma y escuchar al país”, expresó, al tiempo que resaltó que esta conferencia, celebrada desde el año 2000, fortalece el vínculo entre el Poder Judicial y la sociedad.

El magistrado explicó que la justicia cumple un doble rol como puente para garantizar derechos y escudo frente a abusos y arbitrariedades, siendo fundamental para sostener la confianza pública y la vigencia del Estado de derecho.

Molina aseguró que la República Dominicana ha sido durante 30 años uno de los países de mayor crecimiento económico en América Latina. “Hemos construido infraestructura, hemos modernizado nuestra economía, hemos ganado confianza internacional. El Poder Judicial ha hecho la tarea para moverse al mismo ritmo, modernizar la justicia para que alcance el nivel del país que ya somos”.

En ese sentido, señaló que el Poder Judicial ha impulsado tres pilares fundamentales: la digitalización de los servicios judiciales, la agilización de los procesos y el fortalecimiento de la transparencia, con el objetivo de ofrecer una justicia más accesible y eficiente.

Destacó que estos esfuerzos han permitido avances significativos, como la reducción del tiempo promedio de tramitación de casos de 107 a 27 días, así como la resolución del 90% de los casos en un año o menos. Además, indicó que el 100 % de los documentos judiciales se gestionan de manera digital, lo que garantiza mayor trazabilidad y elimina riesgos de pérdida de expedientes.

Asimismo, resaltó que más de 33 mil usuarios pueden acceder a sus casos en línea, participar en audiencias virtuales y realizar trámites sin necesidad de desplazarse, lo que representa un cambio sustancial en el acceso a la justicia.

El presidente de la Suprema Corte de Justicia también valoró el reconocimiento internacional obtenido por la República Dominicana, citando que el país fue ubicado por el World Justice Project como el de mayor avance en Estado de derecho a nivel global, al escalar 11 posiciones en un año.

Durante su intervención, Molina enfatizó que estos resultados son fruto de un esfuerzo colectivo que involucra a jueces, fiscales, abogados, el Congreso Nacional, el Poder Ejecutivo y la sociedad en general.

Igualmente, destacó la importancia del Plan Justicia del Futuro 2034 como instrumento estratégico para consolidar una justicia moderna, cercana a la ciudadanía y alineada con estándares internacionales, al tiempo que señaló que esta iniciativa fue apoyada por el presidente Abinader en momentos relevantes de su construcción.

“El propio señor presidente de la República fue partícipe de este proceso, lo apoyó en momentos relevantes de su construcción y eso tiene un enorme valor histórico e institucional porque expresa algo que debemos cuidar”, resaltó.

Aseguró que la Conferencia del Poder Judicial 2026 constituye una oportunidad para trabajar juntos por la justicia que la República Dominicana merece, al tiempo que expresó que la presencia del presidente Abinader reafirma la madurez de la democracia y del sistema judicial.

La Conferencia del Poder Judicial 2026, iniciativa que marca el camino hacia la Justicia del Futuro al año 2034, es el espacio de articulación del Plan Justicia del Futuro 2034, orientado a evaluar avances, identificar desafíos y construir propuestas para el fortalecimiento del sistema de justicia.

Durante los tres días se desarrollará una agenda que integrará conferencias magistrales, paneles, sesiones de trabajo y foros multisectoriales, con énfasis en temas de gobernanza, reformas estructurales y justicia abierta.

Estuvieron presentes los presidentes del Senado, Ricardo de los Santos; de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco; del Tribunal Constitucional, Napoleón Estévez Lavandier; el alcalde de Santo Domingo Este, Dio Astacio; el diputado Tobías Crespo; la jueza Nancy Salcedo, así como jueces, juezas, miembros de la comunidad jurídica, la academia y representantes de la sociedad civil.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más