El diputado Rafael Tobías Crespo, de la Fuerza del Pueblo, sostuvo que uno de los principales retos del sistema judicial dominicano es reducir la mora y garantizar que las sentencias se ejecuten de manera efectiva, al advertir que “de nada sirve” una decisión judicial que llega tras años de espera si luego no puede hacerse cumplir.

Durante la conferencia ‘Justicia del Futuro 2034’, celebrada en la Ciudad Judicial de Santo Domingo Este, Crespo señaló que, como miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, suele participar en este tipo de encuentros por considerarlos parte del trabajo orientado al “fortalecimiento del sistema judicial”.

En su planteamiento, el legislador subrayó la necesidad de consolidar el Estado democrático y de derecho en República Dominicana, con énfasis en asegurar la seguridad jurídica. Para ello, identificó como asuntos pendientes la mora en los tribunales, la ejecución de sentencias y el acceso efectivo a la justicia.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

“Muchos ciudadanos tienen una sentencia, pero no se ejecuta”, afirmó, al describir una situación que, a su juicio, impacta directamente la credibilidad del sistema y la protección de derechos. En ese sentido, mencionó que los reenvíos y la acumulación de expedientes forman parte de los obstáculos que deben enfrentarse para lograr procesos más ágiles.

Crespo también vinculó la agenda de reformas y modernización con las nuevas tendencias tecnológicas. Sostuvo que herramientas de tecnologías de la información y comunicación, incluida la inteligencia artificial, pueden ser utilizadas para que los operadores de justicia realicen su trabajo con “mayor agilidad” y “mayor eficiencia”.

Finalmente, el diputado enfatizó que cualquier transformación del sistema debe colocar “en el centro de las políticas públicas al ciudadano, al ser humano”, como criterio rector para mejorar la respuesta institucional y elevar la calidad del servicio judicial.

Halley Antigua Periodista apasionada por temas tecnológicos, salud y sociales; me gusta ponerle rostro a los datos. Disfrutar de la cultura y el turismo ecológico. Ver más