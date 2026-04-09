En el marco de la Conferencia del Poder Judicial 2026, que se celebra del 9 al 11 de abril de 2026 en la Ciudad Judicial de Santo Domingo Este, la directora de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, puso el foco en la necesidad de acelerar los procedimientos judiciales, incorporar tecnología y, sobre todo, garantizar la emisión de sentencias oportunas como centro del servicio de justicia.

Consultada sobre cómo califica el sistema de justicia y si percibe avances, Ortiz Bosch respondió que existen “tres aspectos” mencionados por el presidente —a los que describió como “muy hermosos”— y que, a su juicio, marcan una ruta de mejora: que la justicia sea entendida por el país “como un gran servicio”, el “derecho de acelerar los procedimientos” y la “tecnología”.

Sin embargo, en su intervención subrayó que el punto más importante es que el sistema se prepare para “producir sentencia”. “La justicia va por sentencia”, afirmó, al insistir en que el objetivo de mejorar el proceso debe traducirse en decisiones judiciales concretas y en tiempos razonables.

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Ortiz Bosch enmarcó esa meta como una aspiración compartida no solo por las autoridades, sino también por técnicos y especialistas vinculados al tema. En ese sentido, defendió que lograr sentencias más prontas responde a una necesidad social: “el pueblo necesita” un sistema capaz de entregar resultados efectivos y comprensibles para la ciudadanía.

Al cerrar su mensaje, sintetizó el horizonte que, según planteó, debe guiar los esfuerzos de modernización: “Una justicia que les llegue al corazón”.

Halley Antigua Periodista apasionada por temas tecnológicos, salud y sociales; me gusta ponerle rostro a los datos. Disfrutar de la cultura y el turismo ecológico. Ver más