Edesur Dominicana informó que logró dar respuesta y restablecer el servicio de energía eléctrica en más del 99.45 % del suministro tras solucionar las averías generadas en su área de concesión por los torrenciales aguaceros de las últimas horas.

Explicó que las interrupciones del servicio eléctrico por causa del fenómeno atmosférico representaron un desafío significativo para la infraestructura eléctrica de la empresa, debido a que afectó al 34.56% de sus circuitos, con la salida del servicio de cuatro subestaciones que ya están operando con normalidad.

Un total de 304,011 clientes, equivalente a un 34 % del total, se vieron afectados en el suministro eléctrico debido a interrupciones causadas por las precipitaciones.

Edesur dijo que logró restablecer durante una ardua labor todos los circuitos en las subestaciones Los Prados, Paraíso, kilómetro 10 ½ de la Autopista Duarte y Alfa.

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Como parte de la ejecución de su plan de contingencia, la empresa desplegó un agresivo operativo integrado por técnicos y brigadistas que asistieron las eventualidades presentadas, tanto en zonas urbanas y rurales en situación de inundación, bajo cumplimiento estricto de los protocolos establecidos.

En ese sentido, dijo que logró elevar el porcentaje de abastecimiento de 66.57 % de los circuitos e ITCs averiados por las lluvias, hasta llevarlo a más de un a 99.45 %.

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