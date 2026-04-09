Durante la ceremonia por el primer aniversario del derrumbe del techo de la discoteca Jet Set, el sobreviviente Cristóbal Moya recordó la tragedia que marcó la historia dominicana y dejó un saldo de 236 fallecidos, más de 186 sobrevivientes, más de 100 huérfanos y miles de familiares con dolor permanente.

“Hoy es día de recordación del crimen más grande de la historia dominicana”, afirmó, al tiempo que denunció la ambición de quienes priorizaron ganancias por encima de la seguridad.

“Se les dijo lo que estaba pasando y dijeron: ‘Denle pa’ allá, que hay compromisos’”, agregó, subrayando que el egoísmo empresarial contribuyó al desastre.

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Moya también aprovechó la ocasión para rendir homenaje a los socorristas que participaron en el rescate.

“Los rescatistas hicieron lo posible para salvar vidas, poniendo en peligro su seguridad y su vida”, dijo, invitando a algunos de ellos a subir al escenario como muestra de agradecimiento por su valentía y dedicación durante aquel trágico 8 de abril de 2025.