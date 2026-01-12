De los Palmeros que se adiestraron en Cuba para ingresar a la República Dominicana, bajo las órdenes del comandante “Román” (coronel Francisco A. Caamaño Deñó), se ha escrito mucho, incluida la novela histórica “Los que comulgaron con el corazón limpio”, del escritor Edwin Disla. Pero todavía quedan muchas dudas por aclarar:

¿Por qué el Movimiento Revolucionario 14 de Junio delató la presencia de Caamaño en Cuba, poniendo en peligro los preparativos de guerra a cargo del coronel de Abril? ¿Por qué en los documentos hasta ahora conocidos no ha quedado claro, aunque se entiende la inteligencia cubana lo sabe, quienes fueron los revolucionarios y miembros de otras organizaciones que viajaron a Cuba con el fin de prepararse para la guerra, cuando en realidad algunos eran espías del gobierno de Balaguer y agentes de los organismos extranjeros que daban seguimiento a Caamaño? ¿Cuáles fueron las razones que impidieron que el grueso de los combatientes bajo las órdenes de Román no llegara a República Dominicana en 1970, como se tenía planificado, y comenzara la lucha armada? ¿Quiénes desde Santo Domingo y desde Cuba boicotearon ese proceso? ¿Cuáles líderes de partidos de izquierda y del PRD estuvieron vinculados a la operación preparada por Caamaño desde Cuba? Estaban realmente preparados los Comandos de la Resistencia para recibir a Caamaño en 1970. ¿Cuáles fueron las verdaderas razones de las “dudas” tenidas por Caamaño sobre algunos miembros de los Palmeros? ¿Cuál fue el papel de Virgilio Billo Suardí en el fracaso de los planes guerrilleros en Cuba y el fracaso de los “Palmeros” en Santo Domingo? Participaron realmente los Comandos de la Resistencia en los asaltos contra bancos comerciales como lo apuntaban los organismos oficiales del gobierno de Balaguer. Por qué razón, los líderes “palmeros”, actuando bajo el nombre de “Comando de la Resistencia", se alojaron en una misma vivienda y cerca del mar, y por cuales razones los miembros y dirigentes de la resistencia vinculados, el día de la muerte de Amaury y sus compañeros se inmovilizaron y prefirieron buscar refugios dejando a sus compañeros atrapados en manos de las autoridades oficiales? ¿Cuántas agrupaciones políticas de izquierda participaron junto a los Comandos de la Resistencia en los asaltos a bancos comerciales? ¿Quiénes bloquearon las comunicaciones entre el grupo de Caamaño en Cuba y el Grupo de Amaury Germán en República Dominicana, impidiendo que los mensajes llegaran a tiempo o simplemente no llegaban, entorpeciendo todos los planes y preparativos?

Amaury Germán Aristy y Fidel Castro en la Conferencia de la Organización Latinoamericana de Solidaridad (Olas). (Archivos del autor)

En el 2014 publiqué en el periódico Acento un ensayo sobre “los Palmeros”, con el título “51 años después: Las muertes de Amaury Germán Aristy y sus compañeros”. En artículo, anote entre otras cosas, lo siguiente:

“La permanente y tensa situación política que vivió la República Dominicana durante los doce años de gobierno de Joaquín Balaguer (1966-1978) alcanzó su clímax el 12 de enero de 1972, cuando los organismos de seguridad descubrieron el escondiste utilizado por cuatro líderes del Grupo conocido como los “Comandos de la Resistencia” o “Grupo Amaury”, quienes murieron, después de 15 horas de combates contra tropas militares y policiales.

Los revolucionarios detectados y ultimados en una residencia ubicada en el kilómetro 14 de la Autopista de Las Américas, fueron Amaury Germán Aristy (líder del grupo), Virgilio Perdomo, Bienvenido Leal Prandy (La Chuta), y Ulises Cerón Polanco. Eran perseguidos por la policía bajo la excusa de que, junto a otros revolucionarios, habían asaltado la sucursal The Royal Bank of Canadá, el 8 de noviembre de 1969; pero realmente porque constituían la base político-militar de la expedición armada que desde Cuba preparaba el Coronel Francisco Alberto Deñó.

Los Palmeros estaban integrados por izquierdistas seguidores del Coronel de Abril, quien, bajo el nombre de “Román”, llegó a Cuba a finales de 1967 y dirigió los entrenamientos militares en las sierras cubanas desde 1968. Amaury y sus compañeros formaban una avanzada de guerrilleros urbanos que tenía como objetivo preparar la base político-militar de la esperada expedición guerrillera. Antes de integrarse a Los Palmeros, aquellos revolucionarios habían estado vinculados al Movimiento Revolucionario 14 de Junio. Al momento de sus muertes, los miembros dirigentes de los Comandos de la Resistencia se encontraban virtualmente aislados de la organización madre, debido a las intrigas de los agentes infiltrados en Cuba, quienes habían provocado que Caamaño perdiera su confianza en ellos. Se dice que Virgilio (Villo) Gómez Suardí, que llegó a Cuba en 1970, llevó la idea a Caamaño de que Perdomo era un agente del enemigo infiltrado en el grupo de Santo Domingo, lo que supuestamente evidentemente era falso. Caamaño rompió los contactos con los “Comandos” cortándoles los recursos necesarios para su accionar.

El cerco militar y policial se inició en la madrugada del 12 de enero y se prolongó durante gran parte del día, en medio de los combates, en los que participaron más de 500 efectivos, aunque oficiales policiales dijeron que solo fueron 250 hombres. Los combatientes revolucionarios se pertrecharon en una cueva que estaba próxima a la residencia que utilizaban como escondite y allí resistieron hasta encontrar la muerte.

Aquel día la sociedad se mantuvo en vilo a la espera del desenlace con la creencia de que con un operativo tan masivo de policías y militares los guerrilleros urbanos iban a ser capturados vivo, pues se entendía que sólo había que esperar que se les acabaran las municiones, y porque se les tenía en “un callejón sin salidas”, pero a decir de la revista Ahora, la opinión pública entendía que la decisión de aniquilarlo se debió a la orientación de los consejeros militares extranjeros. Igual opinión externó el Profesor Juan Bosch en un discurso del 13 de enero en el que analizó el hecho de sangre.

Tres documentos para entender las razones por las que los “palmeros” fueron aniquilados: 1. Amaury Germán y Comandos de la Resistencia: “Declaración Pública” del 1 de diciembre de 1971; 2. Comunicado de la “Oficina del Jefe de la Policía Nacional, acusando a Amaury Germán del 17 de enero de 197, y 3”. El documento, carta, enviada por Amaury Germán a Caamaño en 1971:

El 12 de enero de 1972 fuerzas militares exterminaron a Amaury Germán Aristy y sus compañeros. (Archivos del autor)

Amaury Germán y Comandos de la Resistencia: “Declaración Pública”: “La línea proclamada abiertamente por nuestra organización desde el primer día de su existencia ha sido la de preparar las condiciones para iniciar la lucha revolucionaria. La propia Policía Nacional nos ha señalado públicamente como partidarios de la guerrilla rural y urbana, de manera que es de dominio público que creemos en la justeza de las acciones revolucionarias violentas, incluidas las confiscaciones económicas a la clase dominante. Nosotros, pues, no vemos en el asalto a un banco efectuado por revolucionarios nada denigrante a lo cual abjurar por principio, sino un medio legítimo de adquirir fondos que permitan el financiamiento de la liberación, tal como lo proclamamos en todos nuestros folletos, documentos y cursos de instrucción revolucionaria, y lo han proclamado todos los que en América han tomado el camino de la violencia. “Oficina del Jefe de la Policía Nacional: (Comunicado) relacionado con Amaury Germán del 17 de enero de 1972″: “La Jefatura de la Policía Nacional desea rendir al pueblo dominicano la mayor evidencia de las razones que motivaron la constante búsqueda del grupo izquierdista que perpetró el atraco a la Sucursal del Royal Bank of Canadá, el 8 de noviembre pasado, (…), que se ha establecido en la Isla de Cuba.

Este grupo autodenominado como el grupo “Los Palmeros” tenía firme contacto en aquella nación, anudados desde el año 1967, en que uno de sus dirigentes principales, viajó a Cuba para asistir a la Organización Latinoamericana de Solidaridad (Olas), como queda patente en fotografía publicada por el vespertino El Nacional en su edición de fecha 13 del corriente, el cual aparece Amaury Germán Aristy en la mesa presidencial de la conferencia con Fidel Castro y otros líderes comunistas. Germán Aristy fue elegido vicepresidente de (Olas), un constante flujo de emisarios entre Santo Domingo y Cuba se produjo durante algunos años, para fines de entrenamiento en todas las tácticas de la subversión y el terrorismo, como se comprobará más adelante, mientras aquí se dedicaban a la captación de prosélitos para engrosar sus cuadros. Como los recursos que se les enviaban de Cuba no eran al parecer muy abundantes, el grupo de Germán Aristy decidió buscar fondos por los medios más drásticos, como el asalto a bancos, donde podían adquirir sumas cuantiosas.

Estos atracos no eran la finalidad esencial de Los Palmeros, sino el medio para obtener recursos para motorizar sus planes de subversión nacional, con el objeto de implantar una dictadura comunista al estilo castrista. Para tal fin, escogieron nuevamente la sucursal del Royal Bank of Canada, en el Ensanche Naco, y al efecto, prepararon cuidadosamente esta maniobra. Varios de ellos realizaron diariamente observaciones directas de la rutina bancaria, hasta formar un plan de acción redactado minuciosamente por Amaury Germán Aristy.

Este audaz golpe de mano proporcionó a la Policía Nacional la oportunidad de identificar el origen y móvil del atraco, pues al apresar algunos de ellos se obtuvieron informaciones muy valiosas acerca de sus principales cabecillas”.

Documento, carta de Amaury Germán al Comandante Román: “La formación de nuestra organización en 1967 es fruto de la decisión de los compañeros más destacados del grupo “Palmeros” que militábamos en el “14 de Junio”, decisión individual y voluntariamente adoptada de entregarnos a un nuevo movimiento revolucionario bajo la dirección del compañero Román. La decisión mencionada no fue una acción del momento, emotiva, sino que tenía sus raíces en la línea política abrazada por nosotros acerca de la necesidad histórica del inicio de la guerra revolucionaria en la República Dominicana; pues, si bien, una parte de los compañeros integrantes del grupo “Palmeros” arribó a ese país sin tener un criterio claro y correcto sobre la necesidad de la guerra, con la cabeza llena de tesis sobre el partido, la lucha ideológica, la polémica internacional, etc., otra parte, la última en llegar con Gerardo, llevaba ya desde nuestro país no sólo la línea de la guerra como política oficial del “14 de Junio”, sino además, planes concretos para iniciarla—que luego los dirigentes del “14 de Junio” desertaran de esa línea es harina de otro costal—, de manera, que los primeros adoptaron tal línea después de un largo proceso de discusión, estudio, convencimiento e intercambios de experiencias, tanto con los compañeros cubanos, (…)

Como Uds. recordarán, nuestros planes iniciales consistían en enviar al país el conjunto de los “Palmeros” con el objetivo de crear una estructura que nos permitiera iniciar la lucha armada, además de realizar el reclutamiento de un número suficiente de hombres para engrosar la fuerza estratégica principal; de acuerdo con tales planes, una vez los cumpliéramos en lo fundamental, una parte de nosotros nos reintegraríamos a esa para participar en el inicio de la lucha guerrillera. Para llevar a cabo los planes mencionados establecimos el orden siguiente de llegada de los “Palmeros”:

1) arribo inicial de dos compañeros que se encargarán de crear un comité de recepción para los demás,

2) Establecimiento de comunicación, y,

3) Arribo del resto de los “Palmeros”, excepto Eugenio. Todos conocemos cómo se desarrollan los acontecimientos, pero no está demás resumirlos: a la llegada de nosotros dos, fuimos tan incapaces que el enemigo apresó de inmediato al mejor preparado técnicamente para la labor encomendada, yéndose momentáneamente abajo los planes (…). El principal resultado de la ida de Gerardo a esa, fue, como Uds., saben, la resolución de acelerar todos los preparativos para iniciar la lucha en 1970. Dichos planes se basaban en la posición que habíamos mantenido desde el principio, de tomar como base de partida hacía el inicio de la guerra a ese país, planteamiento que había sido robustecido por Román con varios y contundentes nuevos argumentos, los cuales compartimos calurosamente.

La parte de dichos planes que nos correspondía a nosotros según lo acordado era lo siguiente:

1) Enviar el resto de los hombres para completar nuestros efectivos en el plazo más breve posible.

2) Enviar un grupo lo más numeroso posible de compañeros a recibir cursos de lucha urbana y técnicos, para fortalecer la organización de resistencia.

3) Consolidar la estructura existente mediante la depuración de sus filas y el inicio de las operaciones a fin de probarla y situarla en condiciones de operar al máximo de su capacidad.

4) Creación de un grupo de incorporación a la fuerza estratégica.

5) Creación de talleres logísticos.

6) Trabajos de preparación y de información sobre la zona estratégica. Todos estos objetivos deberíamos nosotros cumplimentarlos en un plazo de tres meses y pico partiendo del hecho de que Gerardo llegó al país el 15 de enero del 70; lo que significa que estuvimos, innecesariamente, 4 meses acordando los planes para vernos precisados a ponerlos en práctica con exagerada precipitación ¡pésima relación entre teoría y práctica!

Como los demuestran los documentos relacionados con el fracaso del grupo de “los Palmeros”, en especial la extensa carta–(los cuales pueden leer en nuestro libro “El difícil camino de la democracia”)—, enviada por Amaury Germán a Caamaño sobre la inexplicable crisis que terminó erosionando la confianza y las relaciones entre la jefatura guerrillera en Cuba y “los Comandos” que operaban en República Dominicana. Tarde o temprano, la historia se encargará de contestar muchas de las preguntas que nos hicimos más arriba; aclarar los hechos y señalar a responsables y culpables de las muertes de aquellos hombres, que equivocados o no, se atrevieron a desafiar poderosas fuerzas nacionales y extranjeras.

