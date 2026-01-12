Las autoridades del Ministerio Público aún no ofrecen detalles relacionados con la muerte de un conductor del transporte público, baleado en un tiroteo al vehículo de la subdirectora de la cárcel de Rafey, Laura Ricardo.

Sobre el caso, el procurador de la Corte de Apelación de Santiago, Juan Carlos Bircán, ha dicho que aún no tiene nada que aportar, debido a que la investigación está en curso.

No obstante, el funcionario indicó que se trabaja en el proceso de identificación de los responsables y prometió ofrecer información tan pronto se disponga de datos precisos sobre el hecho ocurrido la noche del viernes en el barrio Monte Rico, distrito municipal Santiago Oeste.

Ante la situación de lo que se ha calificado de manera extraoficial como un atentado contra la funcionaria de la cárcel de Rafey, este sábado fueron trasladados al menos 20 reclusos del recinto Rafey, aunque Bircán habla de coincidencia y alega que el movimiento de los internos fue algo de rutina y que estaba previsto.

En el incidente contra Ricardo falleció, tras ser baleado, el conductor de la ruta F, Crecencio Cruz, de 66 años de edad, quien transitaba por el lugar al momento del tiroteo.

Familiares del chofer han exigido que se investigue el caso y se apresen a los culpables.

Máximo Laureano Periodista Periodista crítico e investigador con experiencias en diarios, radioemisoras y noticiarios de televisión. Del equipo de http://Acento.com.do . Ver más