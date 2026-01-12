Abinader encabeza reunión de seguimiento al Plan de Seguridad Ciudadana

El presidente Luis Abinader se encuentra presidiendo en estos momentos la reunión de seguimiento al Plan de Seguridad Ciudadana, en la que se evalúan las tareas cumplidas hasta la fecha, los resultados alcanzados y las nuevas disposiciones que serán adoptadas para continuar elevando los niveles de seguridad en el país.

La sesión de trabajo se está llevando a cabo en el Salón del Club de Oficiales del Palacio de la Policía Nacional.

En compañía del mandatario, se encuentran los ministros; de Interior y Policía, Faride Raful; de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre; el comandante general de la Armada de República Dominicana, vicealmirante Juan Bienvenido Crisóstomo Martínez; el director de la Policía Nacional, mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta; la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso y el viceministro de la Presidencia para Proyectos Especiales y Coordinación de Seguridad, Roger G. Pujols.

También los representantes y titulares de la DNCD, CND, Comipol, Migración, Digesett, Sistema 911, Policía Escolar, Prisiones, entre otros funcionarios e invitados.

