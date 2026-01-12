Es costumbre iniciar con nuevas metas y planes a nivel personal y profesional cuando inicia un nuevo año. En esta primera semana del 2026, el 63.77 % dijo haber cumplido lo que planificó en estos primeros días del recién iniciado año.

En el sondeo de Acento, ante la pregunta ¿Se cumplieron tus planes en esta primera semana del año 2026?, muchos son los que han considerado que aún no cumplen sus metas de los primeros días.

En el portal de Acento, el 63.77 % dijo que sí, pero el 31.16 % dijo que no ha logrado sus planes esta semana.

En la red social X, los que no han logrado lo propuesto esta primera semana del 2026, son más. El 53.6 % respondió que no, mientras que solo el 46.4 % afirmó que sí ha logrado lo que se propuso para el comienzo del año.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Ojo con la ansiedad

Aunque fijarse metas al inicio del año es – generalmente – algo positivo, establecer objetivos demasiado estrictos o esperar transformaciones inmediatas puede traducirse como una autoexigencia que eleve los niveles de ansiedad.

Sobre esto, la psicóloga de Blua de Sanitas, María Calle, en declaraciones a la agencia Europa Press, sugirió un enfoque diferente para cuidar la salud mental al iniciar el año.

La experta de la conducta explicó que enero suele asociarse con una "acumulación de expectativas sociales" orientadas a la mejora personal, pero advirtió que los propósitos planteados como cambios drásticos o inmediatos "desatan procesos constantes de autoevaluación", lo que incide de forma negativa sobre la motivación con el paso de las semanas, aumentando la sensación de “no estar a la altura”.

Asimismo, alertó que esa presión social se amplifica por el uso de redes sociales, en las que con frecuencia se muestran versiones parciales de la realidad sobre el exponente, con la finalidad de transmitir la sensación de que la persona ha tenido éxito en sus tareas o planes.

Calle agregó que la exposición frecuente a mensajes que exaltan el éxito, la disciplina y el bienestar sostenido puede distorsionar la percepción de logros factibles en la vida cotidiana.

Recuerda, sin importar cuales puedan ser los planes: financieros, viajes, casas, empleos o el amor, todavía restan 353 días al año 2026.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más