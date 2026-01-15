Ayer, la Dirección General de Pasaportes imprimió el nuevo pasaporte electrónico dominicano, el cual fue entregado al presidente Luis Abinader, como el primer ciudadano con el documento.

El nuevo documento de viaje que incorpora tres niveles de seguridad de última generación, de acuerdo con el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, permitirá realizar acuerdos para flexibilizar los requisitos de visado.

Ante esta nueva libreta de viaje dominicana, Acento preguntó a sus lectores ¿Cree que el nuevo pasaporte electrónico mejorará la imagen de la República Dominicana a nivel internacional? En promedio, dos tercios dijo creer que sí será de beneficio para el país, mientras que el porcentaje restante votó que no cree que este documento represente un cambio.

En el portal de Acento, el 69.39 % consideró que el pasaporte electrónico mejorará la imagen del país a nivel internacional, mientras que un 30.61 % dijo no lo cree de esa manera.

Asimismo, en la red social X, el 66.7 % dijo que si, que este documento moderno dará una mejor imagen, mientras que el 33.3 % dijo que no.

¿Qué opinan los lectores?

Pese a que se llevó a cabo el anuncio de la entrada en vigencia del documento, presentado con optimismo por el Gobierno, los lectores no desviaron la atención de otros temas que son de gran relevancia para la nación.

En Facebook y YouTube, algunos expresaron su parecer, aunque divididos entre los que creen que sí ayudara con la imagen internacional de República Dominicana, señalando que ha sido una petición de otros países, y los que opinan que no mejorará, porque hay temas más importantes como la violencia, la educación y la corrupción que deben ser atendidos con urgencia.

“La imagen del país ya es buena”, “Esa era la primera petición de la Unión Europea”, “La imagen no la define un pasaporte, la define su gente”, “Lo que tenemos que mejorar aquí es la educación, el nivel de violencia, la calidad de vida y los robos al pueblo por parte de los funcionarios”, y “El tema de Senasa y del Jet Set es más importante que esa vaina del pasaporte”, fueron algunos de las opiniones expresadas en las redes.

Datos del pasaporte

El nuevo pasaporte electrónico tendrá una vigencia de 10 años para los adultos y 5 años para los menores de 18 años, con un costo de RD$ 6,700 pesos.

Se anunció la incorporación de un servicio de Courier que permitirá a los ciudadanos recibir su pasaporte directamente en la dirección de su preferencia.

También, se anunció la inclusión de un servicio de repatriación con una cobertura de hasta US$ 9,000, que ofrecerá asistencia a los dominicanos en el exterior en situaciones de fallecimiento sin costo adicional.

Se iniciará la apertura gradual de las citas para los ciudadanos a partir de este jueves 15 de enero.

