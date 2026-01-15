La Policía Nacional informó que, como resultado de operativos preventivos, agentes adscritos al Departamento Policial de San Pedro de Macorís apresaron en flagrante delito a tres personas por la posesión ilegal de sustancias controladas, durante una intervención realizada en el muelle del sector Miramar de esta localidad.

Los detenidos fueron identificados como Wandel Méndez Pérez, de 39 años; Atahualpa Antonio Minaya De León, de 44; y Andrés Silfa Valera, de 54 años.

Durante la acción policial, a los detenidos les fueron confiscados 27 paquetes de un polvo blanco, presumiblemente cocaína, con un peso aproximado de 28 kilogramos, los cuales intentaban introducir en una embarcación anclada en el muelle de esta ciudad.

Asimismo, fueron incautados dos bultos de color negro que contenían la sustancia incautada, cinco tarjetas bancarias (crédito y débito), un cargador portátil y la suma de RD$6,200.00 en efectivo.

De igual manera, fueron retenidos para fines de investigación dos vehículos utilizados por los detenidos al momento del arresto: un jeep marca Jeep, modelo Grand Cherokee, color gris, año 2011, y un vehículo marca Kia, modelo Sorento, color gris, sin documentación, entre otras evidencias.

Los detenidos, junto a las evidencias, fueron puestos a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.

