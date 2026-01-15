El Ministerio de Trabajo informó que fue otorgada una prórroga hasta el 31 de enero de 2026 para el registro de la Planilla del Personal Fijo (DGT-3), en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 15 del Reglamento 258-93 para la aplicación del Código de Trabajo.

La extensión del plazo fue autorizada por el ministro de Trabajo, Eddy Olivares Ortega, con el objetivo de permitir que los empleadores puedan actualizar los datos de sus empresas, establecimientos y trabajadores, así como completar correctamente el proceso en el Sistema Integrado de Registro de Personal, requisito indispensable para la renovación del documento.

La institución explicó que el registro debe realizarse a través del portal electrónico https://ovi.mt.gob.do, donde los empleadores deberán registrar a sus trabajadores en el establecimiento en el que prestan servicios. Una vez verificadas las informaciones contenidas en la planilla, deberán proceder con el pago correspondiente mediante una de las siguientes vías: a) transacción electrónica con tarjeta de crédito o débito, o b) adquisición de un PIN en cualquiera de las Representaciones Locales de Trabajo para completar el registro definitivo.

El Ministerio de Trabajo advirtió que, una vez vencido el plazo establecido, los inspectores de trabajo levantarán actas de infracción a los empleadores que no hayan cumplido con el registro del referido documento.

Para más información, los interesados pueden comunicarse al correo sirla.info@mt.gob.do o llamar al 809-535-4404, opción 1, así como a las extensiones 3004, 3005 y 3016.

