Cómo preparar un kit de emergencia ante desastres naturales y situaciones de riesgo

Los desastres naturales pueden ocurrir sin previo aviso o con muy poco tiempo de preparación. Un terremoto, un huracán, una inundación, un incendio o una alerta de tsunami pueden dejar a una familia sin electricidad, sin agua potable, sin comunicación, sin acceso inmediato a alimentos o incluso obligarla a evacuar su vivienda.

Por eso, toda familia debe contar con un kit de emergencia preparado antes de que ocurra una crisis. No se trata de vivir con miedo, sino de tener a mano los artículos básicos para proteger la vida, la salud y la seguridad de todos los miembros del hogar.

La buena noticia es que no es necesario preparar un kit completamente distinto para cada desastre. Lo recomendable es tener un kit base, que sirva para la mayoría de las emergencias, y añadir módulos específicos según el tipo de amenaza: huracanes, terremotos, incendios, inundaciones, necesidades médicas, mascotas o evacuación rápida.

El kit base: lo que toda familia debe tener

El kit base de emergencia debe estar pensado para cubrir las necesidades esenciales de la familia durante al menos 72 horas. Ese período es clave porque, después de un desastre, los servicios de emergencia podrían tardar en llegar, las carreteras pueden estar bloqueadas y los servicios básicos pueden verse interrumpidos.

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Este kit debe guardarse en un lugar accesible, conocido por todos los adultos de la casa y fácil de transportar en caso de evacuación.

Entre los artículos principales deben incluirse:

Agua potable .

. Alimentos no perecederos .

. Linterna .

. Radio de baterías o de manivela .

. Baterías adicionales .

. Botiquín de primeros auxilios .

. Medicamentos personales .

. Copias de documentos importantes .

. Dinero en efectivo .

. Cargador portátil .

. Silbato .

. Mascarillas .

. Guantes .

. Papel higiénico .

. Toallitas húmedas .

. Gel antibacterial .

. Fósforos o encendedor en bolsa impermeable .

. Navaja multiuso .

. Ropa ligera y resistente .

. Manta o sábana térmica .

. Lista de contactos de emergencia.

El agua es uno de los elementos más importantes. Se recomienda almacenar al menos un galón de agua por persona por día, tanto para beber como para higiene básica. En hogares con niños, adultos mayores, personas enfermas, embarazadas o mascotas, se debe guardar una cantidad adicional.

Alimentos: prácticos, duraderos y fáciles de consumir

Los alimentos del kit deben ser fáciles de abrir, conservar y consumir sin necesidad de cocinar demasiado. Lo ideal es escoger productos que no dependan de refrigeración ni electricidad.

Algunas opciones útiles son:

Enlatados.

Galletas saladas.

Barras energéticas.

Frutos secos.

Leche en polvo o de larga duración.

Cereales.

Sopas instantáneas.

Atún, sardinas o pollo enlatado.

Alimentos para bebés, si aplica.

Comida especial para personas con diabetes, hipertensión u otra condición médica.

También es importante incluir un abrelatas manual, utensilios desechables o reutilizables, bolsas plásticas y recipientes pequeños.

El kit debe revisarse cada cierto tiempo para verificar fechas de vencimiento y reemplazar alimentos o medicamentos caducados.

Documentos y dinero: lo que no debe perderse

Después de un desastre, puede ser difícil acceder a bancos, oficinas públicas o documentos físicos. Por eso, el kit debe incluir copias impresas y, si es posible, digitales de documentos importantes.

Entre ellos:

Cédulas o pasaportes.

Actas de nacimiento.

Tarjetas de seguro médico.

Recetas médicas.

Documentos de propiedad o alquiler.

Pólizas de seguro.

Contactos familiares.

Información bancaria básica.

Carnés escolares o laborales.

Estos documentos deben guardarse en una bolsa impermeable o carpeta plástica resistente.

También conviene tener algo de dinero en efectivo, preferiblemente en billetes de baja denominación, porque durante una emergencia podrían fallar los cajeros automáticos, los bancos o los pagos electrónicos.

Medicamentos y salud: una parte esencial del kit

Cada familia debe adaptar su kit a las condiciones de salud de sus miembros. No basta con tener un botiquín general; también hay que considerar tratamientos permanentes o necesidades específicas.

El kit debe incluir:

Medicamentos de uso diario.

Recetas médicas.

Analgésicos.

Antialérgicos.

Sueros de rehidratación oral.

Termómetro.

Alcohol o solución antiséptica.

Gasas.

Vendas.

Curitas.

Guantes desechables.

Mascarillas.

Tijeras pequeñas.

Medicamentos para presión, diabetes, asma u otras condiciones, si aplica.

Las personas con enfermedades crónicas deben tener una reserva organizada de sus medicamentos, junto con instrucciones claras sobre dosis y horarios.

También es recomendable incluir lentes adicionales, baterías para aparatos auditivos, insulina o equipos médicos especiales si alguien en la familia los necesita.

Para terremotos

El terremoto es una emergencia repentina. No da tiempo a prepararse en el momento, por eso la prevención debe hacerse antes.

Además del kit base, conviene agregar:

Zapatos resistentes cerca de la cama.

Guantes gruesos.

Casco o gorra protectora, si se tiene.

Silbato para pedir ayuda.

Linterna de fácil acceso.

Copias de llaves.

Mascarilla para polvo.

Herramienta pequeña para cerrar gas o agua.

Manta ligera.

Después de un terremoto puede haber vidrios rotos, escombros, polvo, cables caídos o fugas de gas. Por eso, los zapatos, guantes y linterna son especialmente importantes.

La familia también debe identificar zonas seguras dentro de la casa y practicar qué hacer durante el movimiento: agacharse, cubrirse y agarrarse.

Para huracanes e inundaciones

En República Dominicana, la temporada ciclónica exige preparación especial. Los huracanes, tormentas tropicales e inundaciones pueden dejar comunidades incomunicadas, provocar crecidas repentinas y afectar el suministro de agua y electricidad.

Además del kit base, se recomienda tener:

Fundas impermeables.

Plásticos resistentes.

Cinta adhesiva fuerte.

Ropa adicional seca.

Botas de goma.

Impermeables o capas.

Repelente de mosquitos.

Cloro o tabletas para purificar agua.

Toallas.

Bolsas para proteger documentos.

Radio de baterías.

Power banks cargados.

Alimentos suficientes para varios días.

También se debe preparar una mochila pequeña de evacuación, especialmente si la vivienda está cerca de ríos, cañadas, zonas costeras, laderas o áreas propensas a inundaciones.

En caso de alerta, la familia debe saber con anticipación a qué refugio acudir, qué ruta tomar y qué hacer si se interrumpe la comunicación.

Para incendios

Los incendios requieren una respuesta rápida. En muchos casos no hay tiempo para buscar pertenencias ni improvisar.

Para este tipo de emergencia, además del kit base, se recomienda contar con:

Extintor en buen estado.

Detector de humo, si es posible.

Mascarillas o pañuelos para cubrir nariz y boca.

Copias de documentos en una bolsa lista para tomar.

Linterna.

Llaves de la casa y del vehículo.

Lista de contactos.

Punto de encuentro familiar fuera de la vivienda.

La prioridad en un incendio es salir de inmediato y no regresar por objetos materiales. Por eso, el plan familiar debe definir rutas de salida, un punto de reunión y quién ayudará a niños, adultos mayores o personas con discapacidad.

También es importante revisar conexiones eléctricas, cilindros de gas, velas, extensiones y equipos que puedan provocar fuego.

Para alerta de tsunami

Si una familia vive o se encuentra cerca de la costa, debe saber cómo actuar ante una alerta de tsunami.

Además del kit base, conviene tener una mochila de salida rápida con:

Agua.

Documentos.

Medicamentos.

Linterna.

Radio.

Ropa ligera.

Calzado resistente.

Silbato.

Cargador portátil.

Snacks o alimentos rápidos.

En caso de terremoto fuerte o prolongado cerca del mar, o si las autoridades emiten alerta de tsunami, se debe evacuar hacia zonas altas o tierra adentro. No se debe esperar a ver el mar retirarse ni quedarse grabando videos en la costa.

Las familias que viven en zonas costeras deben identificar previamente rutas hacia terrenos elevados y puntos seguros.

Para niños, adultos mayores y personas con discapacidad

Un kit familiar debe responder a las necesidades reales del hogar. No todas las familias necesitan lo mismo.

Si hay niños pequeños, se debe incluir:

Pañales.

Fórmula o leche.

Biberones.

Toallitas húmedas.

Ropa adicional.

Alimentos infantiles.

Algún juguete pequeño o artículo de calma.

Si hay adultos mayores, conviene agregar:

Medicamentos suficientes.

Bastón, andador o apoyo de movilidad.

Lentes adicionales.

Audífonos y baterías.

Lista de condiciones médicas.

Números de médicos o familiares responsables.

Si hay personas con discapacidad, el kit debe incluir artículos específicos según su necesidad: baterías, cargadores, dispositivos de comunicación, medicamentos, equipos de movilidad o instrucciones para cuidadores.

Para mascotas

Las mascotas también deben estar incluidas en el plan familiar de emergencia.

El kit para mascotas puede incluir:

Alimento.

Agua.

Plato portátil.

Correa.

Transportadora.

Medicamentos.

Cartilla de vacunas.

Bolsas para desechos.

Una manta pequeña.

Identificación con nombre y teléfono.

En caso de evacuación, es importante verificar si el refugio acepta animales o tener identificadas opciones seguras para dejarlos temporalmente.

Kit para el vehículo

Además del kit familiar de la casa, es recomendable tener un pequeño kit en el vehículo, especialmente en temporada ciclónica o si se viaja con frecuencia.

Este puede incluir:

Agua.

Linterna.

Cargador para el celular.

Botiquín pequeño.

Chaleco reflectivo.

Cables para batería.

Herramientas básicas.

Goma de repuesto en buen estado.

Impermeable.

Snacks.

Copia de documentos del vehículo.

Manta ligera.

Este kit puede ser útil si la persona queda atrapada en una vía, enfrenta una inundación, tiene una avería o debe evacuar de emergencia.

Dónde guardar el kit

El kit debe estar en un lugar visible, accesible y protegido de humedad, calor extremo o animales.

Lo ideal es tener:

Un kit principal en la casa.

Una mochila de salida rápida.

Un kit pequeño en el vehículo.

Un paquete básico en el trabajo o lugar de estudio, si es posible.

Todos los miembros adultos de la familia deben saber dónde está el kit y cómo usarlo. También conviene enseñar a los niños qué hacer sin generarles miedo.

Cada cuánto revisar el kit

Un kit de emergencia no se prepara una vez y se olvida. Debe revisarse de forma periódica.

Se recomienda verificarlo cada tres o seis meses para:

Cambiar agua.

Revisar vencimiento de alimentos.

Sustituir medicamentos vencidos.

Cargar baterías externas.

Actualizar documentos.

Revisar linternas y radios.

Ajustar tallas de ropa de niños.

Cambiar artículos según la temporada.

Antes de la temporada ciclónica, la revisión debe ser obligatoria.

El kit no sustituye el plan familiar

Tener artículos de emergencia es importante, pero no suficiente. Cada hogar necesita un plan familiar de emergencia.

Ese plan debe responder preguntas básicas:

¿Dónde nos reuniremos si nos separamos?

¿Quién buscará a los niños?

¿Qué haremos con adultos mayores o personas enfermas?

¿A qué refugio iremos si hay evacuación?

¿Qué ruta tomaremos?

¿A quién llamaremos fuera de la zona afectada?

¿Qué documentos debemos llevar?

El kit ayuda a sobrevivir. El plan ayuda a actuar con orden.

Prepararse no es exagerar

Un kit de emergencia no significa esperar lo peor. Significa estar preparado para actuar mejor.

Después de un desastre, las primeras horas pueden ser decisivas. Tener agua, alimentos, medicamentos, documentos, luz, comunicación y un plan familiar puede reducir el pánico y proteger vidas.

La prevención no evita que ocurran terremotos, huracanes, incendios o inundaciones, pero sí puede disminuir sus consecuencias.

Por eso, cada familia debe preparar su kit, revisarlo con frecuencia y adaptarlo a sus necesidades reales. En una emergencia, la organización puede marcar la diferencia.

Abraham Marmolejos Periodista, docente y estratega de comunicación, con experiencia en medios digitales, periodismo de investigación y creación de contenido. Ver más