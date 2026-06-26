Sondeos sobre posible representación de la ultraderecha en RD para 2028 arrojan resultados contradictorios

Dos sondeos de opinión publicados por el medio Acento reflejaron resultados diferentes sobre la posibilidad de que la ultraderecha obtenga representación política en la República Dominicana en las elecciones de 2028.

En el sondeo realizado a través del portal digital del medio, el 59.12 % de los participantes respondió "Sí" a la pregunta: "¿Cree usted que la ultraderecha alcance representación en la República Dominicana en las elecciones de 2028?", mientras que el 40.15 % respondió "No".

Por otro lado, una consulta realizada mediante la cuenta de @acentodiario en la red social X (antes Twitter) arrojó un resultado distinto: el 63.9 % de los participantes respondió "No", frente al 36.1 % que contestó "Sí". La publicación indica que el sondeo contó con 36 votos.

Los resultados evidencian diferencias en la percepción de los participantes según la plataforma utilizada. Al tratarse de sondeos abiertos y de participación voluntaria, estos no constituyen estudios científicos ni representan necesariamente la opinión del conjunto del electorado dominicano.

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