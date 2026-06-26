Un motociclista resultó atrapado la mañana de este viernes entre el muro de contención y los neumáticos de una patana, tras un aparatoso accidente ocurrido en el elevado de la avenida Expreso V Centenario, en el Distrito Nacional.

De acuerdo con informaciones preliminares y testimonios de personas que se encontraban en el lugar, el hecho ocurrió cuando el conductor de la motocicleta presuntamente intentó rebasar al vehículo pesado por el carril derecho. En medio de la maniobra, perdió el control y quedó aprisionado entre la patana y la barrera de concreto del elevado.

Tras recibir la alerta, unidades del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911 acudieron al lugar para brindar asistencia al afectado. Los paramédicos estabilizaron al joven, quien permanecía consciente, aunque con visibles signos de dolor, antes de trasladarlo a un centro de salud para recibir atención médica.

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En las labores de respuesta también participaron miembros del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, quienes colaboraron con el rescate, mientras agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) controlaban la circulación vehicular y coordinaban el flujo del tránsito.

El accidente generó un congestionamiento en el elevado del Expreso V Centenario y vías cercanas, debido a las maniobras de rescate y al retiro del vehículo pesado.

Hasta el momento, las autoridades no han identificado oficialmente al motociclista ni han ofrecido detalles sobre su condición de salud. Asimismo, se espera el informe oficial que determine las causas exactas del accidente.

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