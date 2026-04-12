COE eleva a 4 las provincias en alerta roja por vaguada

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) aumentó este domingo 12 de abril de 2026 los niveles de alerta por la incidencia de una vaguada asociada a un sistema frontal, ante el riesgo de inundaciones repentinas urbanas y rurales, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como deslizamientos de tierra.

En su Informe de Situación No. 02, emitido a las 7:00 de la mañana, el organismo informó que se mantienen cuatro provincias en alerta roja, 15 en amarilla y siete en verde, mientras las lluvias continúan elevando la humedad de los suelos en zonas vulnerables.

Provincias en alerta

Alerta roja (4): Puerto Plata, Espaillat, María Trinidad Sánchez y Valverde.

Alerta amarilla (15): Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, Santiago, La Vega, Montecristi, Elías Piña, Samaná, Hermanas Mirabal, Santiago Rodríguez, San Cristóbal, provincia Santo Domingo, Distrito Nacional, Monte Plata, San José de Ocoa y Duarte (en especial el Bajo Yuna).

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Alerta verde (7): Hato Mayor, El Seibo, Dajabón, Independencia, Bahoruco, San Pedro de Macorís y San Juan.

Incidencias reportadas en varias demarcaciones

En Puerto Plata, la Defensa Civil informó de inundaciones en el municipio Guananico y afectaciones a viviendas en el distrito municipal de Yásica, donde también se habilitó un centro educativo como albergue. En esa misma provincia, el COE reportó daños en el puente conocido como “el Punto”, que dejó incomunicada la carretera turística que enlaza Santiago con Puerto Plata.

En La Vega, se notificaron inundaciones urbanas en varios sectores, un deslizamiento de rocas en la carretera Federico Basilis (La Vega–Jarabacoa) y comunidades incomunicadas por crecidas. También se reportaron situaciones puntuales en El Seibo, Monte Plata, Valverde, San Juan y María Trinidad Sánchez, incluyendo rescates, anegamientos y daños por ventarrones.

Balance preliminar

El consolidado operativo del COE reporta, hasta este corte:

145 viviendas afectadas y 8 parcialmente afectadas .

y . 725 personas desplazadas y evacuadas .

. 12 comunidades incomunicadas .

. 2 albergues habilitados, con 167 personas albergadas.

Además, el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA) notificó que 17 acueductos están fuera de servicio, lo que afecta a 113,214 usuarios.

Reunión de seguimiento y llamado a la población

El COE indicó que el presidente Luis Abinader sostuvo una reunión de trabajo con el organismo y las instituciones que lo integran para dar seguimiento al evento, disponiendo medidas como mantener al Gobierno en sesión permanente y activar la capacidad de respuesta de obras públicas y asistencia social.

El organismo reiteró el llamado a la ciudadanía a no cruzar ríos, arroyos ni cañadas con alto volumen, no utilizar balnearios en provincias bajo alerta y conducir con precaución por la reducción de visibilidad causada por las lluvias. También recomendó a embarcaciones pequeñas y medianas navegar con precaución en la costa Atlántica, sin aventurarse mar adentro, por oleaje anormal.

Para emergencias, el COE recordó los teléfonos 809-472-0909, 9-1-1 y *462.

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