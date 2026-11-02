El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) se reunirá este lunes 2 de noviembre, a las 11:30 de la mañana, en el Palacio Nacional, para continuar el proceso de selección de seis integrantes de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), una decisión que también definirá quién ocupará la presidencia del máximo tribunal del país.

La sesión se produce después de que el organismo pospusiera la deliberación que originalmente estaba prevista para el miércoles 21 de octubre, debido a compromisos en la agenda del presidente Luis Abinader, quien encabeza el Consejo. Posteriormente, el mandatario convocó a los integrantes del organismo para retomar el proceso este lunes.

La selección llega en medio de cuestionamientos de organizaciones de la sociedad civil sobre la transparencia del procedimiento, el acceso a las actas de las sesiones y los criterios que se utilizarán para escoger a los nuevos magistrados.

Además de completar las seis vacantes, el CNM deberá determinar quién ocupará la presidencia de la Suprema Corte, luego de que el actual titular, Luis Henry Molina, comunicara que no optaría por un nuevo período.

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Fernando Langa, entre los nombres para presidir la Suprema

Uno de los nombres que ha generado mayor atención durante el proceso es el del abogado Fernando Langa Ferreira, quien formalizó su candidatura para integrar la Suprema Corte el 15 de septiembre y ha recibido respaldo de instituciones empresariales, académicas y religiosas para ocupar la presidencia del tribunal.

Entre las entidades que han promovido su designación figuran la Cámara de Comercio y Producción de Santiago, la Universidad APEC y el Arzobispado de Santo Domingo. También ha recibido respaldo público de juristas y antiguos integrantes de las altas cortes.

1 de 1 | El nombre del abogado Fernando Langa Ferreira ha tomado fuerza dentro del proceso abierto por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para cubrir seis vacantes en la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y escoger a la persona que presidirá el alto tribunal.

Langa es socio fundador y director de Langa & Asociados y acumula más de cuatro décadas de ejercicio profesional, principalmente en las áreas de derecho civil, comercial, corporativo, administrativo, regulación financiera y derecho constitucional.

Se graduó de Derecho, magna cum laude, en la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU) en 1986 y también cursó programas de formación en la Universidad de Yale, Barna Business School e IESE Business School.

Su eventual designación, sin embargo, no está decidida. El Consejo debe completar primero la selección de los integrantes de la Suprema y posteriormente determinar quién ocupará su presidencia y las posiciones de primer y segundo sustituto.

Otro nombre que ha generado expectativas en círculos jurídicos es el del magistrado Justiniano Montero Montero, integrante de la Primera Sala de la Suprema Corte, cuya trayectoria dentro de la carrera judicial también ha sido mencionada en el debate sobre la conducción del tribunal.

El debate sobre la carrera judicial y la presidencia

La elección del nuevo presidente de la Suprema también ha abierto una discusión sobre si esa posición debería recaer en un juez de carrera o en un profesional procedente del ejercicio privado del derecho.

El artículo 180 de la Constitución establece que tres cuartas partes de los integrantes de la Suprema Corte deben proceder de la carrera judicial, mientras que la cuarta parte restante puede ser seleccionada entre profesionales del derecho, académicos o integrantes del Ministerio Público.

La Carta Magna no reserva expresamente la presidencia del tribunal a los jueces de carrera. Corresponde al CNM determinar cuál de los magistrados escogidos ocupará esa posición.

El juez Francisco Ortega Polanco ha reconocido que la Constitución permite que la presidencia recaiga en un profesional externo a la carrera judicial, aunque manifestó su preferencia por que la posición sea ocupada por alguien con trayectoria dentro del sistema.

La discusión adquiere relevancia en el caso de Langa, quien procede del ejercicio privado de la abogacía y tendría que ser seleccionado dentro de la proporción reservada a profesionales externos.

Observadores reclaman transparencia y mayor presencia de mujeres

La Red de Observadores por la Institucionalidad (ROI) cuestionó la falta de información pública sobre el proceso de evaluación y selección de los nuevos jueces y reclamó al Consejo Nacional de la Magistratura que publique las actas de sus sesiones y explique los fundamentos de sus decisiones.

La organización señaló que las nuevas designaciones debían anunciarse a más tardar el 23 de octubre, pero que al 30 de ese mes todavía no se habían comunicado oficialmente los resultados.

Según la ROI, hasta entonces solo se habían publicado dos actas correspondientes a la evaluación de desempeño de jueces de la Suprema cuyos períodos vencieron en abril, sin que esos documentos explicaran las razones por las que algunos magistrados fueron ratificados y otros no.

La entidad también indicó que no se habían divulgado las actas de las sesiones relacionadas con el proceso para cubrir las vacantes.

Entre sus demandas, la organización pidió que las designaciones respondan a:

Criterios de idoneidad

Trayectoria profesional

Independencia

Imparcialidad

Integridad

Compromiso con los derechos humanos y el acceso a la justicia.

Asimismo, reclamó que la renovación de la Suprema contribuya a corregir el desequilibrio de género en su composición y que se procure una integración paritaria.

La ROI planteó que la presidencia del tribunal sea ocupada por una mujer con trayectoria en la carrera judicial, como una oportunidad para fortalecer la participación femenina y reconocer la experiencia acumulada dentro del Poder Judicial.

El término "doméstica" también generó debate durante las vistas públicas

Las vistas públicas del CNM también dejaron intercambios sobre asuntos laborales y sociales que fueron más allá de la evaluación de los perfiles jurídicos.

Uno de ellos ocurrió durante la entrevista de Úrsula Josefina Carrasco Márquez, quien abordó la necesidad de ampliar la protección laboral de las personas que realizan trabajos en los hogares.

A partir de su intervención, el presidente Luis Abinader planteó eliminar el término "doméstica" para referirse a quienes desempeñan esas labores, por considerar que tiene una connotación despectiva.

"Yo creo que hasta la palabra doméstica es insultante. Eso hay que ir eliminando esa palabra", expresó el mandatario durante el intercambio.

Abinader también resaltó el papel que desempeñan muchas de estas personas en el cuidado y la crianza de los hijos dentro de los hogares.

El comentario se produjo durante las entrevistas públicas realizadas como parte del proceso de evaluación de aspirantes a integrar el sistema judicial.

Un proceso que llega a su etapa de decisiones

El CNM concluyó el 25 de agosto las entrevistas de evaluación a siete jueces de la Suprema Corte de Justicia que aspiraban a permanecer en sus posiciones.

La jornada incluyó a:

Justiniano Montero Montero

Francisco Jerez Mena

Fran Soto Sánchez

Samuel Arias Arzeno

Alejandro Bello Ferreras

Rafael Vásquez Goico

Vanessa Acosta Peralta

Posteriormente, el organismo avanzó con la recepción y revisión de candidaturas y las vistas públicas de los aspirantes a ocupar las posiciones disponibles.

Ahora, con la reunión convocada para este lunes 2 de noviembre, el Consejo entra en la fase de deliberación para completar la integración de la alta corte y definir su nueva dirección.

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