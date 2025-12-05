El Centro de Estudios de Género (CEG) del Instituto Tecnológico (Intec) demandó una investigación exhaustiva sobre la muerte de la niña Stephora Anne-Mircie Joseph, quien murió ahogada mientras participaba de una actividad escolar organizada por el Colegio Da Vinci, en la Hacienda Los Caballos, en Gurabo, Santiago.

“Como entidad preocupada por la suerte de las niñas y las mujeres dominicanas, queremos respuestas sobre la causa específica de la muerte de esta adolescente en circunstancias no esclarecidas”, demandó Desiree del Rosario, coordinadora general del GEG.

En ese mismo tenor, la educadora externó que se unen a las distintas instituciones y personas que demandan una “investigación exhaustiva y convincente que permita a la madre de Stephora, Lovely Joseph, llorar a su niña; salir del desasosiego de no saber las circunstancias en que le fue arrebatada su hija”.

De igual manera, del Rosario cuestionó la manera cómo las autoridades de educación de Santiago han abordado el caso.

“Han priorizado el protocolo incumplido, antes que lamentar la perdida de una vida valiosa como la de una alumna. Cuestionamos la ausencia de empatía con que se ha manejado este caso. Pareciera que hemos perdido la capacidad de asombro ante la cultura de muerte y violencia. Cuando matan a una mujer o una niña no debería haber silencio. Esto resulta inaceptable en una entidad llamada a humanizar", lamentó la educadora.

Asimimo, Del Rosario llamó la atención del Ministerio de Educación (Minerd), quien, a su juicio, ha tenido una reacción evasiva, solo centrada en justificarse ante la comunidad nacional, indicando que hay un protocolo que no se cumplió.

“A esta acción, debió anteceder un mensaje que humanizara este acontecimiento tan lamentable. Es una vida la que se ha arrebatado, por negligencia, inobservancia o por acción de alguien que lo haya provocado”, externó.

Asimismo, la también abogada y activista social, lamentó que la madre de Stephora tenga que vivir esta pérdida, viendo cómo el proceso se maneja con un recelo impropio para las víctimas.

“Requerimos del Ministerio Público una investigación con la debida diligencia para que la sociedad pueda volver a respirar ante esta indignación que se ha suscitado con este caso tan triste. Es injusto y doloroso que se permita crear especulaciones y temores por la falta de una información clara y directa, sobre la ruta de investigación y los tiempos que requieren los órganos investigativos para llegar a una conclusión”, afirmó Del Rosario.

Advirtió que crea dudas el hecho de que hayan pasado semanas y solo ante un reclamo que trasciende a los medios, la voz de una víctima puede ser escuchada.

“Rechazamos que una víctima pueda ser tratada con desdén, irrespetando su dolor y su derecho a saber”, insistió.

Del Rosario Insistió en la necesidad de clarificar cada detalle no solo del día a día, sino también del abordaje que el sistema, mucho más allá de campañas puntuales, pueda haber desarrollado.

“Resulta inaceptable que los síntomas previos no hayan creado una alarma para prevenir este lamentable desenlace”, lamentó. En ese mismo tenor, cuestionó el silencio ante el caso, del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani).

“Conani es el órgano rector del Sistema Nacional de Protección de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, por eso duele que no se haya pronunciado”, afirmó.

La titular del CEG afirmó que una investigación oportuna ahorra dolor, crea respeto y credibilidad en la imagen de la justicia dominicana y trae tranquilidad a la sociedad.

“No se puede aludir que se está luchando contra la violencia, cuando existen procesos tan mal manejados y donde existe la posibilidad de que estén implicados posibles victimarios”, finalizó.

