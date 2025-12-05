El Foro Feminista Magaly Pineda se unió al reclamo de justicia y respuestas pronunciado por Lovelie Joseph Raphael, madre de Stephora Anne-Mircie Joseph, la niña de 11 años que murió ahogada en la piscina de la Hacienda Los Caballos el pasado 14 de noviembre, durante un paseo de su colegio, el Instituto Leonardo Da Vinci, en Santiago.

“Como feministas, acompañamos con profundo respeto el dolor de la madre y a la familia de Stephora. Pero no lo hacemos desde el silencio, sino desde la indignación y la exigencia de justicia”, enfatizó en un comunicado remitido a los medios.

La organización exigió una actuación diligente del Ministerio Público y del colegio para que la familia de la niña pueda tener respuestas y justicia tan pronto como sea posible.

Las integrantes del Foro Feminista explicaron que lo sucedido no puede ser tratado como un hecho sin importancia, al referirse a las publicaciones en medios de comunicación y redes sociales sobre el supuesto acoso al que habría sido sometido Stephora, tanto por su nacionalidad como por su color de piel, por lo que no descartan que pudo haberse tratado de un incidente originado por dicha causa.

Indicó que, de confirmarse la vinculación de compañeros de clase de Stephora en su deceso, estos y sus familiares "deben enfrentar las consecuencias de sus actos ante la sociedad y la ley".

Las feministas reflexionaron en que nadie nace odiando y siendo violento. “El odio y la violencia se aprenden desde la casa hasta el Estado".

El Foro Feminista también alertó sobre la posibilidad de que se use la influencia de personas con poder político y económico para que no se haga justicia.

Asimismo, reiteraron la exigencia de que el Estado cumpla con las normas y leyes pertinentes al caso sin distinciones de clase, raza, género, edad o nacionalidad.

“¡Exigimos respuestas y justicia! ¡Cero impunidad para los responsables!”, enfatizaron las feministas.

