Valdemar Díaz y Shesnel Calcaño, abogados de la familia de Stephora Anne-Mircie Joseph, la niña de 11 años que falleció en una piscina de la hacienda Los Caballos en Gurabo durante una excursión del colegio Da Vinci, cuestionaron que los vídeos del local donde se realizó la excursión no estén completos.

Informaron que han solicitado todos los vídeos relacionados en el local, desde la llegada de los estudiantes hasta la salida de estos y cuando sacaron el cuerpo de la estudiante fallecida.

Los abogados afirmaron que están en la etapa de verificación de los videos para verificar que no hayan sido manipulados.

Los representantes legales de la Familia Joseph Rafael manifestaron que conversaron por más de dos horas con Wilson Camacho, procurador adjunto de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, en procura de obtener informaciones sobre la investigación.

A 20 días de la muerte de la niña, los abogados afirmaron este jueves que fue ahora cuando empezó la investigación, ya que solo se ha avanzado con los procesos regulares del levantamiento del cadáver y otros trámites básicos.

Los abogados Díaz y Calcaño cuestionaron esta demora así como el silencio de las autoridades del colegio Da Vinci y el Ministerio de Educación.

Revelaron que ya los familiares de la menor Stephora Joseph procedieron con la cremación del cuerpo de la menor fallecida el 14 de noviembre.

