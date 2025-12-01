Solo un 38.1 % de las mujeres en la República Dominicana tiene un conocimiento integral sobre el Virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) que combina la comprensión de métodos de protección, el reconocimiento del riesgo y el rechazo de mitos, informó este lunes el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

En el marco del Día Mundial del Sida, conmemorado cada 1 de diciembre, Unicef presentó sus hallazgos clave de la Encuesta de Indicadores Múltiples por Conglomerados (Enhogar-Mics 2019), realizada en conjunto con la Oficina Nacional de Estadística (ONE) en la que se reflejan avances importantes en el conocimiento sobre el VIH, así como brechas persistentes en la prevención y las actitudes sociales.

Según la encuesta, un 98.4% de las mujeres de 15 a 49 años ha oído hablar del sida y una proporción considerable identifica las principales formas de prevenir la infección, indicó Unicef en un comunicado de prensa.

La mayoría de las mujeres descarta ideas erróneas, como la transmisión por mosquitos (63.9%) o por medios sobrenaturales (89.9%), si bien, aún persisten percepciones que pueden limitar la toma de decisiones informadas.

Respecto a la transmisión materno infantil, un 91.3% reconoce al menos una vía de contagio y un 53.5% identifica las tres posibles: embarazo, parto y lactancia.

Además, la cobertura de pruebas durante el embarazo se mantiene alta: un 90.6% aceptó y recibió los resultados de una prueba de VIH como parte del control prenatal.

Sin embargo, el estigma "continúa siendo una barrera relevante", un 41.9% mantiene actitudes discriminatorias hacia las personas que viven con VIH, mientras que un 90.1% percibe que el miedo al rechazo social limita la realización de pruebas.

Esto afecta especialmente a las mujeres jóvenes de 15 a 24 años, entre quienes solo un 32.1% posee conocimiento integral y apenas un 24.7% se ha realizado una prueba en los últimos 12 meses y conoce su resultado.

Unicef advirtió que los niños, niñas y adolescentes que viven con VIH continúan siendo el grupo más rezagado en el acceso al diagnóstico temprano, tratamiento oportuno y atención especializada, una situación que podría agravarse ante los recientes recortes globales de financiamiento.

"Los datos muestran que la información por sí sola no es suficiente. Necesitamos fortalecer la educación sexual integral, combatir el estigma y asegurar que cada mujer, especialmente las más jóvenes, pueda tomar decisiones informadas para proteger su salud y la de sus familias", declaró Anyoli Sanabria, representante interina de Unicef en el país.

En el mundo, en base a modelos desarrollados por Unicef y ONUSIDA proyectan que, si la cobertura de los programas se reduce a la mitad, 1.1 millones de niños adicionales podrían adquirir el VIH y más de 820,000 podrían morir por causas relacionadas con el sida para 2040, cifras que revertirían décadas de progreso.

Para Unicef, estas proyecciones se refuerzan con los datos globales más recientes, que muestran que miles de niños siguen quedando fuera del tratamiento: solo un 55 % recibe terapia antirretroviral, mientras que la carga de nuevas infecciones y muertes continúa siendo elevada a nivel mundial.

En República Dominicana se trabaja en Enhogar-Mics 2025, que actualizará los indicadores nacionales y permitirá un seguimiento preciso de tendencias y brechas.

Asimismo, Unicef continúa promoviendo su campaña "Los Datos Cuentan", cuyo propósito es subrayar la importancia de la información confiable como base para decisiones públicas más efectivas y orientadas a mejorar la vida de la niñez y las familias.

