El director de la división de vacunas de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA), Vinay Prasad, ha propuesto nuevas medidas regulatorias, tras vincular sin evidencias la vacuna de la covid-19 con la muerte de al menos diez niños, según un memorando citado por medios estadounidenses.

Prasad aseveró que una investigación de la FDA determinó que “al menos diez” de las 96 muertes infantiles notificadas entre 2021 y 2024 estaban “relacionadas” con la vacunación contra la covid-19, según el documento citado por The New York Times.

Sin embargo, en el extenso memorando Prasad no proporcionaba detalles de los niños fallecidos, como la edad o posibles condiciones de salud que hayan acelerado su muerte.

El funcionario tampoco explicó cómo se determinó el vínculo entre la vacuna y las muertes.

Prasad también omitió revelar si las vacunas implicadas pertenecían a uno o varios fabricantes.

El funcionario dijo que propondría una serie de nuevas medidas de supervisión y revisión de las vacunas, tras asegurar en el memorando que las cifras de muertes podrían ser más elevadas, de acuerdo a información citada por NBC, que también tuvo acceso al documento interno enviado este viernes.

"Por primera vez, la FDA de EE.UU. reconocerá que las vacunas contra la COVID-19 han matado a niños estadounidenses", escribió Prasad en el memorando tras advertir que la información “es una revelación trascendental”.

Prasad fue elegido en mayo pasado para dirigir su Centro de Evaluación e Investigación de Productos Biológicos de la FDA, la división que supervisa las vacunas y los medicamentos biológicos.

El funcionario, un médico hematólogo-oncólogo especialista en el tratamiento de cánceres de la sangre, ha sido un crítico acérrimo de la respuesta del gobierno estadounidense a la pandemia.

Prasad está alineado con la visión del secretario de Salud de EE.UU., Robert F. Kennedy Jr., que recientemente instruyó a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) a modificar su página web para vincular la vacunación con los casos de autismo, alineándose con su ideología antivacunas de largo recorrido.