En el período enero-octubre de 2025, 10 familias han dicho sí a la donación de órganos y tejidos, para un total de 18 trasplantes de riñón, 268 de córneas, 13 de medula ósea y 3 de hígado. Además, fueron realizados 38 trasplantes de riñón provenientes de donante vivo.

En la actualidad 530 pacientes se encuentran en lista de espera para trasplante de riñón, de acuerdo con el Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante (Incort).

Además, el director del Incort, José Castillos Almonte, refirió que la entidad está comprometida con la capacitación, la integración de equipos multidisciplinarios y la mejora de los programas de donación y trasplante en República Dominicana.

El Incort y el Ministerio de Salud llevaron a cabo la Jornada Internacional de Actualización en Donación y Trasplante, un evento de capacitación y actualización en temas relacionados con los trasplantes de órganos y tejidos.

La jornada se enfocó en fortalecer las capacidades del personal médico y sensibilizar sobre la importancia de los programas de donación y trasplante en el país.

Este evento contó con la participación del ministro de Salud, Víctor Atallah, quien reafirmó su compromiso con el fortalecimiento del sistema nacional de trasplantes, destacando que esta es una de las acciones más relevantes para garantizar vida y bienestar a cientos de pacientes del país.

Atallah enfatizó que mientras en el país no exista una cultura sólida de donación, los procesos continuarán siendo esporádicos, complejos y limitados. Por ello, reafirmó el compromiso del Ministerio de Salud con el fortalecimiento del sistema nacional de trasplantes y como parte de las acciones, se desarrollará una campaña nacional de concienciación para promover la cultura de donación.

La actividad presentó un programa académico que abarcó temas como el trasplante de córneas, optimización de donantes de tejidos, trasplante de médula ósea, trasplante pancreático en pacientes diabéticos, evaluación del receptor, trasplante cardíaco, cuidados paliativos en pacientes pre-trasplante y nuevas inclusiones vinculadas al Consejo Nacional de la Seguridad Social.

La jornada integró a conferencistas internacionales, entre ellas las doctoras Ana Menjivar, consultora en servicios de sangre y trasplantes de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), y Beatriz Domínguez Gill, directora de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) de España, quienes compartieron perspectivas globales y estrategias aplicables al contexto regional.

Asimismo, fueron entregados los certificados a los 19 participantes del diplomado de coordinación de donación y trasplante.

