Durante el primer semestre de 2025 se han realizado 37 trasplantes renales (12 de donantes fallecidos y 25 de donantes vivos), uno hepático, 148 de córneas y nueve de médula ósea.

El Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante (Incort) informó que actualmente, 500 pacientes se encuentran en lista de espera para recibir un trasplante en el país.

El Incort, órgano del Ministerio de Salud Pública en la gestión de donación y trasplantes, fue creado en 1998 y formalmente instaurado en el 2008.

Desde entonces, ha impulsado políticas y leyes que garantizan la equidad, transparencia y seguridad en todo el proceso, reguladas por la Ley 329-98.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Bajo la dirección de José Juan Castillos Almonte, la institución continúa trabajando en la capacitación de profesionales, la expansión de la red nacional de coordinadores y la inclusión de trasplantes en la cobertura de salud como lo establece la Resolución 533-01 para el trasplante renal y la propuesta 535-05 para otros tipos de trasplantes.

Destaca que en sus 27 años de labor, el Incort ha gestionado más de 1,600 trasplantes de órganos y más de 3,400 trasplantes de tejidos, en muchos casos gracias al “SÍ” de cientos de familias dominicanas.

El Incort reafirma su compromiso de seguir trabajando para incentivar la cultura de donación y trasplante y así disminuir las altas tasas de negativas familiares que inciden en el bajo número de trasplantes en República Dominicana.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más