El Colegio Da Vinci informó que desea reiterar las condolencias a la familia de Stephora Raphael Joseph, quien falleció en un accidente durante una actividad para estudiantes meritorios del colegio, “dejando claro que su partida ha dejado una huella profunda e indeleble en cada uno de nosotros”.

Además, las autoridades del centro educativo, en la ciudad de Santiago, informaron que están colaborando con las investigaciones realizadas por el Ministerio Público y las autoridades correspondientes.

“La fase de investigación del Ministerio Público es secreta, por lo que no contamos con la autorización legal para emitir informaciones relacionadas con la investigación, las cuales pudieran contaminar las pesquisas en curso”, explicaron en una nota de prensa.

El centro educativo dijo que están a la espera de que sea emitido el Informe Final de la Investigación y que el mismo arroje luz sobre la verdad de lo ocurrido.

“Creemos que es esencial que toda la comunidad tenga acceso a esa información, ya que se relaciona con la integridad, transparencia y la credibilidad que por 40 años ha caracterizado a nuestra institución”, acotaron en un comunicado.

“En estos momentos difíciles, es fundamental para nosotros proporcionar un ambiente de apoyo necesario para nuestros estudiantes y sus familias”, expresó.

Agregaron que están trabajando con el Departamento de Orientación y Psicología del centro educativo, el cual cuenta con profesionales para ofrecer la atención y el acompañamiento que requieran los alumnos y las familias afectadas, durante este proceso de duelo y sanación.

