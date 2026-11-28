América cuenta con exactamente 17 dirigentes que, después de haber ocupado la jefatura del Estado, o en ejercicio de ella este noviembre de 2026, han llegado a edades avanzadas y mantienen distintos grados de presencia en la vida política y social.

Las disculpas de este sábado del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, por referirse la víspera al exgobernante Fernando Henrique Cardoso como «morto-vivo" (muerto viviente), debido a que padece demencia y Alzheimer, provocó que se actualice el listado de cuáles son esos 17 "vivitos y coleando" al día de hoy.

La relación incluye a dos presidentes en ejercicio en 2026: Lula, en Brasil, y Donald Trump, en Estados Unidos. Los demás son expresidentes.

Lula y Cardoso se encontraron en Sao Paulo hace dos años y medio.

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Los mandatarios y expresidentes de mayor edad

La siguiente relación reúne a 17 mandatarios y antiguos jefes de Estado americanos que tienen 80 años o más al día de hoy, 28 de noviembre de 2026.

Nombre País Edad José Sarney Brasil 96 años Isabel Perón Argentina 95 años Fernando Henrique Cardoso Brasil 95 años Raúl Castro Cuba 95 años Julio María Sanguinetti Uruguay 90 años Ricardo Lagos Chile 88 años Michel Temer Brasil 86 años Óscar Arias Sánchez Costa Rica 86 años Luis Alberto Lacalle Herrera Uruguay 85 años Hipólito Mejía República Dominicana 85 años Joe Biden Estados Unidos 84 años Eduardo Frei Ruiz-Tagle Chile 84 años Vicente Fox México 84 años Luiz Inácio Lula da Silva Brasil 81 años Donald Trump Estados Unidos 80 años Bill Clinton Estados Unidos 80 años George W. Bush Estados Unidos 80 años

Fernando Henrique Cardoso: el respaldo a Lula y la polémica de 2026

Fernando Henrique Cardoso, presidente de Brasil entre 1995 y 2002, tiene 95 años. Su trayectoria política incluye la consolidación del Plan Real, que contribuyó a estabilizar la economía brasileña, y dos períodos presidenciales consecutivos.

Una de sus últimas declaraciones políticas de gran repercusión que ha sido posible documentar ocurrió el 5 de octubre de 2022, cuando anunció su voto precisamente por Luiz Inácio Lula da Silva en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales brasileñas.

«En esta segunda vuelta voto por una historia de lucha por la democracia y la inclusión social. Voto por Luiz Inácio Lula da Silva», dijo Cardoso.

El nombre de Cardoso volvió a ocupar titulares ahora que Lula se refirió a él en los términos que lo llevaron luego a disculparse con "Paulo Henrique Cardoso, hijo del expresidente, a la familia y al pueblo brasileño".

Reconoció que había cometido una «gafe» y prometió no repetirla, porque la condición de salud de una persona y su dignidad no la convierte en alguien carente de valor ni autoriza a reducir toda su existencia a su diagnóstico.

Ricardo Lagos: el retiro de la esfera pública, no una despedida de sus ideas

El expresidente chileno Ricardo Lagos, quien gobernó entre 2000 y 2006, tiene 88 años. Su caso es diferente al de Cardoso: Lagos anunció voluntariamente su retiro de la esfera pública el 30 de enero de 2024, mediante una declaración difundida por la Fundación Democracia y Desarrollo.

En ese mensaje reconoció que algunas de sus capacidades físicas habían disminuido, pero destacó la experiencia y la comprensión acumuladas a lo largo de su vida.

«Ha llegado el momento de dejar mi participación en la esfera pública», expresó.

Lagos luego aclaró: «No guardaré silencio si me parece que puedo hacer un aporte». También manifestó su intención de continuar aprendiendo y escribiendo. Lagos dedicó parte de aquella declaración a las transformaciones tecnológicas, sociales, económicas y políticas que atraviesa el mundo. Defendió la necesidad de encauzar pacíficamente los desacuerdos y aspirar a un futuro «justo, solidario, libre y democrático» Tampoco la edad, por sí sola, demuestra que un dirigente conserve o haya perdido aptitudes para ejercer responsabilidades. La capacidad para desempeñar una función pública debe evaluarse con criterios pertinentes y evidencia, no mediante estereotipos sobre las personas mayores. La longevidad de estos 17 dirigentes permite observar, además, la amplitud de las trayectorias políticas del continente. Algunos siguen en cargos de elección popular; otros mantienen intervenciones ocasionales; varios viven alejados de la actividad política y otros afrontan condiciones de salud que limitan su participación. La periodista Marina Artusa, corresponsal de Clarín en España, publicó en marzo de 2026 una entrevista breve con María Estela Martínez de Perón, realizada a la salida de una peluquería en Madrid. MIRA TAMBIÉN Suprema Corte ratifica condena de tres años de prisión contra procesado por malversación de RD$3.8 millones en Agricultura Policía investiga muerte de madre y niño de dos años en Los Ríos y busca a miembro de la Armada desaparecido 1. Sobre los argentinos, a 50 años del golpe de Estado de 1976: —¿Qué les diría a los argentinos a 50 años del golpe militar del ’76? —«Que los recuerdo con mucho cariño». 2. Sobre el recuerdo de los viejos tiempos: —«Me alegro mucho que extrañen los viejos tiempos»

El cubano Raúl Castro

El cuarto mayor longevo, Raúl Castro, recientemente aludió al gasto que lamentablemente realiza Cuba para evitar y/o prepararse para la guerra, en momentos en que el octogenario estadounidense Donald Trump se la tiene jurada.

Mientras este recurre principalmente a presiones económicas, diplomáticas y políticas, La Habana desarrolla una guerra cognitiva de alta intensidad, alimentando interrogantes sobre los supuestos costos de una eventual confrontación y la posterior reconstrucción del país, el riesgo de enfrentar una guerra civil, las consecuencias internacionales y la legitimidad de una acción estadounidense.

Aldo Rodríguez Villouta Radicado en República Dominicana desde 2017, donde trabaja en Acento (www.acento.com.do) y dirige la oficina dominicana de GlobeArt de Chile, su país natal. Previamente, corresponsal de Inter Press Service (IPS), Agencia EFE, Latin American New Service (Lans, EEUU), Associated Press (AP) y BBC en Ecuador, Brasil, Italia y Venezuela. Paralelamente, corresponsal en Venezuela y Ecuador de Monitor de Radio Red de México y colaborador de la Agencia France Press (AFP) y en varios medios de prensa nacionales de esos y otros países, entre ellos Ecuadoradio y Diario Meridiano, de Ecuador, y Gazeta Mercantil, versión Mercosul en Río de Janeiro. Ver más