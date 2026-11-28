La organización Miss República Dominicana Universo, dirigida por Magali Febles, en coordinación con el Ministerio de Turismo (MITUR), anunció el recibimiento oficial de Melissa Núñez, quien obtuvo el título de Primera Finalista en Miss Universo 2026.
La actividad está pautada para este domingo 29 de noviembre, a partir de las 3:00 de la tarde, en la Plaza España, ubicada en la Ciudad Colonial de Santo Domingo.
Durante el encuentro, Núñez ofrecerá sus primeras declaraciones públicas al pueblo dominicano tras su participación en el concurso internacional de belleza.
La representante dominicana compitió con otras 116 candidatas de diferentes países, logrando posicionarse entre las finalistas y llevando la representación del país ante millones de espectadores.
Con este resultado, Melissa Núñez se convierte en la segunda dominicana en alcanzar la posición de Primera Finalista en la historia del certamen.
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