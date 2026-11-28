La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia ratificó la condena de tres años de prisión contra Julio Enrique Domínguez Solano, conocido como Julito, por su participación en la malversación de RD$3,810,000 del Ministerio de Agricultura, mediante transferencias bancarias ilícitas realizadas durante los años 2021 y 2022.

El alto tribunal rechazó el recurso de casación interpuesto por el procesado, acogiendo los argumentos del Ministerio Público, por lo que quedó firme la sentencia que lo condena a cumplir tres años de prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de Najayo, además del pago de una multa equivalente a 200 salarios mínimos.

La condena también establece el decomiso de los bienes que le fueron incautados, por violación del artículo 258 del Código Penal dominicano y los artículos 5, 6 y 14 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.

La investigación fue desarrollada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), luego de una denuncia presentada por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, que recibió la información del propio Ministerio de Agricultura en 2022.

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De acuerdo con el expediente, el desfalco se ejecutó mediante transferencias ilícitas desde una cuenta del Viceministerio Administrativo y Financiero de Agricultura, utilizando el usuario de NetBanking asignado a esa dependencia.

El Ministerio Público estableció que los fondos eran transferidos a una cuenta bancaria de Antonio José Paredes Elizondo, empleado de la institución, quien posteriormente los retornaba a favor de Domínguez Solano.

La investigación también determinó que el usuario bancario era manejado por Julio Domínguez Fernández, padre del condenado, quien debido a su avanzada edad y condición de salud recibía asistencia de su hijo.

En cuanto al proceso judicial, el 10 de febrero de 2025, la Segunda Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional declaró culpable a Domínguez Solano y le impuso la pena de tres años de prisión y la multa correspondiente.

Posteriormente, el 3 de junio de 2026, la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional confirmó la condena, al considerar que estaba sustentada en pruebas legales y debidamente fundamentada.

Tras el rechazo del recurso de casación, la decisión adquirió la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada.

Por este mismo caso también fue procesado Antonio José Paredes Elizondo, quien recibió una condena de tres años de prisión suspendida, sujeta al cumplimiento de reglas, por violación del artículo 123 del Código Penal.

La solicitud de rechazo del recurso fue presentada por la procuradora adjunta Fadulia Rosa y el fiscal Ernesto Guzmán Alberto, adscrito a la Pepca, quienes sostuvieron ante los jueces que la sentencia de apelación estaba debidamente fundamentada y que las pruebas aportadas eran lícitas y suficientes.

La decisión de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia fue votada en primer término por el juez Francisco Antonio Jerez Mena y contó con la adhesión de los magistrados Nancy I. Salcedo Fernández, María G. Garabito Ramírez y Yorlin L. Vásquez Castro.

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