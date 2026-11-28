La Policía Nacional informó que incautó 38 armas de fuego durante allanamientos y operativos focalizados realizados en distintas provincias del país, como parte de las acciones de inteligencia dirigidas a prevenir hechos delictivos y fortalecer la seguridad ciudadana.

Las intervenciones fueron ejecutadas por la Dirección Central de Inteligencia (DINTEL) entre el 17 y el 25 de noviembre de 2026. Durante ese período, las autoridades decomisaron 28 pistolas, cinco escopetas y cinco revólveres.

De acuerdo con el informe de la institución, los operativos fueron coordinados por las diferentes subdirecciones regionales de Inteligencia y la Dirección de Área de Operaciones de esa dependencia policial.

Entre las demarcaciones donde se realizaron las incautaciones figuran Baní, Bonao, Santo Domingo Norte, Santo Domingo Oeste, San Juan, San Pedro de Macorís, San Francisco de Macorís, Mao, María Trinidad Sánchez, San Cristóbal, La Altagracia, Santiago, Santo Domingo Este, Barahona y Espaillat.

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La Policía Nacional explicó que estas acciones forman parte de las labores de inteligencia y operatividad que desarrolla para retirar armas de fuego de circulación y contribuir a la prevención de hechos que puedan poner en riesgo la vida y la integridad de los ciudadanos.

La institución reiteró que continuará fortaleciendo los operativos preventivos y de inteligencia en diferentes puntos del territorio nacional, como parte de sus esfuerzos para mejorar la seguridad ciudadana.

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