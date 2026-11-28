El presidente de la República, Luis Abinader, junto al ministro de Vivienda y Edificaciones (MIVED), Jean Luis Rodríguez, encabezó este viernes la entrega de 2.8 kilómetros de vías asfaltadas en el municipio de Puñal, provincia Santiago, como parte del proyecto integral de construcción de viviendas sociales y rehabilitación de caminos, accesos y hábitat.

La intervención abarca los sectores Laguna Prieta y Matanzas, con extensión hasta el barrio Barceló, en Hato del Yaque. Los trabajos incluyen asfaltado de calles, construcción de aceras, contenes, badenes, imbornales y acometidas de agua potable.

El proyecto contempla una inversión superior a los RD$307 millones en la provincia de Santiago y registra un avance general del 35 %, con una ejecución financiera cercana a los RD$108 millones. De acuerdo con las autoridades, más de 2,000 familias serán beneficiadas con las distintas intervenciones.

Durante el acto de entrega, el presidente Abinader destacó la importancia de las pequeñas obras comunitarias, al considerar que generan cambios significativos en la calidad de vida de los ciudadanos.

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El mandatario también llamó a los diputados, la gobernadora y el senador de Santiago a trabajar de manera coordinada con el MIVED para continuar interviniendo sectores que necesitan mejoras en sus infraestructuras y servicios básicos.

Por su parte, el ministro Jean Luis Rodríguez explicó que el mejoramiento de las viviendas debe ir acompañado de condiciones adecuadas en el entorno donde residen las familias.

El funcionario sostuvo que una vivienda digna no está completa si sus habitantes deben enfrentar calles deterioradas, lodo o dificultades para acceder a sus hogares, por lo que el programa contempla intervenciones que abarcan tanto las edificaciones como las comunidades.

Rodríguez informó que el MIVED ha desarrollado trabajos en Puñal y Hato del Yaque, mientras que recientemente inició nuevas intervenciones en Jacagua, como parte de una agenda de soluciones urbanas para la provincia.

Previo a la entrega, el ministro realizó recorridos de supervisión por las zonas intervenidas, acompañado de autoridades locales, dirigentes comunitarios y representantes de juntas de vecinos, con el propósito de verificar el avance de las obras.

Con la construcción de estas infraestructuras viales y sanitarias, las comunidades beneficiadas contarán con mejores condiciones de movilidad, acceso a sus viviendas y manejo de las aguas pluviales, reduciendo problemas como el polvo, el lodo y la acumulación de agua.

En la actividad acompañaron al presidente Abinader y al ministro Rodríguez la gobernadora de Santiago, Rosa Santos; el senador Daniel Rivera; el alcalde de Puñal, José Enrique Romero; el director de CORAASAN, Andrés Cueto, y las diputadas Soraya Suárez, Dilenia Santos y Estamy Colón.

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